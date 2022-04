Héctor Bonilla cree que vive “horas extras”: no hay tratamiento para "atacar" el cáncer que padece

“La enfermedad está y no hay un tratamiento para atacarla, no hay quimioterapia para el riñón; solo me queda seguir las instrucciones y esperar que mi cuerpo reaccione favorablemente. Pero dentro de todo estoy bien y tranquilo; los doctores que me revisan cada mes dicen que voy respondiendo a las expectativas que tenían, por eso sigo trabajando”, puntualizó al respecto.