Guy Ecker Hijo de Guy Ecker triunfa como actor: revela cómo fue que se animó a dejar la biología marina Jon es el hijo mayor de Guy Ecker que ahora sigue los pasos de su papá. El intérprete, de 43 años, dejó hace años la biología marina para estudiar actuación en México.



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Video Guy Ecker llena de cariño y apoyo a su hijo con un conmovedor mensaje

Uno de los actores más queridos de las telenovelas es Guy Ecker, quien parece haberle heredado la vena artística a su hijo Jon, quien dejó la biología marina para dedicarse a la actuación.

El intérprete de 43 años confesó que fue en un viaje a México y durante una visita a Televisa San Ángel que descubrió su gusto por la actuación, al punto en que decidió retirarse de la biología marina.

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“Nunca hubiera pensado ser actor si no fuera por mi papá. Aun teniendo a mi papá empecé con biología marina, entonces, nunca pensé que iba a ser actor”, reveló en Desiguales el 9 de abril.

“Tomé como un (respiro) de mi trabajo y lo estaba visitando en México. Estaba trabajando, y no sé, me ofrecieron entrar al Centro de Educación Artística (CEA), entonces dije: ¡ah!, lo voy a probar una semana a ver qué pasa y tres años después ahí sigo”, aseguró.

Jon Ecker de visita en Desiguales. Imagen Desiguales



Jon Ecker aseguró que, aunque ya han pasado 15 años desde que hizo su primer casting, aún se sigue poniendo nervioso. Sin embargo, confesó que le “encantaría” trabajar junto a su papá.

“Me encantaría (trabajar en novelas), estaría muy bien y con mi padre sería ideal”, señaló.

Por último, Jon Ecker reconoció que físicamente es muy parecido al actor de ‘La mentira’ y que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no le molesta en lo absoluto si hubiera algún comparativo.

“Nos parecemos mucho, como te dije, se roba mi estilo. Me encanta, estoy muy orgulloso de él y él de mí”, sentenció.

El inesperado mensaje de Guy Ecker a su hijo

Guy Ecker le dedicó emotivas palabras a su hijo mayor durante la transmisión de Desiguales del pasado 9 de abril.

En su mensaje, el galán de las telenovelas habló de lo orgulloso que se siente de su hijo, quien se animó a seguir sus pasos en la actuación.

“Hijo, no sabes el gusto que me dio cuando me dijeron que ibas a estar en el programa. Siento que, de alguna manera, estás cerrando un círculo”, dijo.

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“Me acuerdo perfectamente cuando yo estaba grabando novela en México y tú llegaste a visitarnos y no teníamos idea, yo creo que ni tú tampoco que ibas a entrar a la carrera de actuación y ahora mira, tienes una carrera súper exitosa y una familia hermosa, que me han dado dos nietas de las que estoy completamente enamorado. La vida te está sonriendo, hijo, disfrútala, sabes que estoy muy orgulloso de ti, te quiero mucho”, sentenció.

¿Quién es el hijo mayor de Guy Ecker?

Jon es el hijo mayor de Guy Ecker y es fruto de la relación que mantuvo en su juventud con Nia Peeples. El actor conoció a su primogénito cuando éste tenía 15 años, ya que mientras su carrera como actor ascendía en México, un hijo suyo crecía en Texas.

El encuentro entre Guy Ecker y Jon sucedió en 2001 y, enseguida, el intérprete lo integró como miembro de la familia que formó con Estela Sainz, de la que también son parte sus hijos Liam, Sofía y Kealam.

Guy Ecker y su hijo Jon. Imagen Guy Ecker / Instagram

De biólogo marino a galán de televisión

Tras abandonar su carrera de biólogo marino, Jon Ecker debutó en la telenovela ‘Niña de mi corazón’, en la que dio vida a ‘El Mudra’. A este proyecto le siguieron ‘La fuerza del destino’ y ‘Corazón valiente’.