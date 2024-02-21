Guy Ecker tiene un hijo que también es actor de telenovelas y es idéntico a él

Video Hijo de Michelle Vieth ya es piloto del ejército: la actriz está muy orgullosa de su primogénito

Guy Ecker, protagonista de La Mentira, telenovela que puedes ver en ViX y en Las Estrellas a las 2:30 p.m., no sólo triunfó en las telenovelas, sino también en su faceta de papá con sus cuatro hijos.

El actor, de hoy 65 años, es papá de Jon-Michael, Liam, Sofía y Kaelan, quienes heredaron la belleza del brasileño y su talento.

Y es que probablemente pocos saben que el primogénito de Guy Ecker es un famoso actor de telenovelas, quien incluso actúa en Hollywood y trabajó junto a una estrella de la serie ‘Grey’s Anatomy’.

Así luce el hijo actor de Guy Ecker

Jon-Michael Ecker es el hijo mayor del actor y nació el 16 de marzo de 1983 en San Marcos, Texas, fruto de la relación de Guy con la cantante, actriz y bailarina Nia Peeples.

Durante toda su infancia y adolescencia, el primogénito del histrión mantuvo su vida alejada de la prensa; fue hasta 2010 que cobró relevancia cuando debutó en los melodramas mexicanos.

La primera telenovela de Jon Ecker fue ‘Niña de mi corazón’ en la que dio vida a ‘El Mudra’; pero también trabajó en ‘La fuerza del destino’ y ‘Corazón valiente’.

Él es Jon, hijo de Guy Ecker y que también es actor de telenovelas Imagen Instagram Jon Ecker

Después de participar en ‘Gossip Girl: Acapulco’, el hijo del actor decidió probar suerte en Estados Unidos y en 2015 formó parte de la serie ‘Major Crimes’.

Otras de las producciones en las que ha trabajado Jon Ecker son: 'Narcos’, ‘Criminal Minds’, Chicago Fire’ y en 2021 actuó junto a Katherine Heigl, exestrella de ‘Grey’s Anatomy’, en la serie ‘Firefly Lane’.

Durante su carrera, Jon Ecker también atrajo miradas por sus romances, pues en 2012 fue pareja de Bárbara Mori, pese a que su noviazgo se veía muy sólido, dos años después terminaron.

Tras varias relaciones, en 2022 anunció su boda con Laura James, con quien procreó a su primera hija Ellie James Ecker.

La primera nieta de Guy Ecker nació el 31 de junio de 2023 y es común que protagonice tiernas fotos con su famoso papá.

Hijo de Jon Ecker ya convirtió al actor en abuelo y así presume a su hija Imagen Instagram Jon Ecker

Hijo de Guy Ecker causa revuelo por ser igualito al actor

Gracias a las múltiples fotografías de Jon y Guy Ecker en sus respectivas redes sociales, queda al descubierto que padre e hijo son idénticos.

Incluso, en una de las imágenes en las que aparecen juntos, los seguidores del protagonista de La Mentira destacan que “están clonados” y que es evidente el gran parecido físico que tienen.