‘Guillo’ de Amores Verdaderos ya creció: tiene 20 años y así luce

'Frijolito' y más niños de telenovelas que ya son adultos y arrancan suspiros

‘Amores Verdaderos’ se convirtió en 2012 en la telenovela que catapultó la carrera del inolvidable ‘Guillo’, quien ahora tiene 20 años y sigue cosechando éxitos como actor.

Adrián Escalona nació el 5 diciembre de 2003. El pequeño debutó en las telenovelas con tan solo 9 años en ‘Amores Verdaderos’, donde interpretó a ‘Guillo’, el hijo de Susana González que era maltratado por el personaje de Julio Camejo.

Así se veía Adrián Escalona en Amores Verdaderos. Imagen TelevisaUnivision



Su trabajo en el melodrama lo hizo merecedor de su primer premio TVyNovelas en la categoría de ‘Mejor Actor Infantil’ en 2013, lo que meses después lo llevó a participar en telenovelas como ‘A que no me dejas’. Posteriormente se volvió un actor recurrente en ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’.

El joven ha mostrado su transformación en redes. Imagen TelevisaUnivision / Adrián Escalona Instagram



Asimismo se integró a producciones como ‘Sin miedo a la verdad’ y ‘Mi Secreto’, telenovela (que puedes ver en ViX) que le permitió ganar en 2023 su primer premio ‘Bravo’ en la categoría ‘Revelación Masculina’.

La transformación de ‘Guillo’

A la par de su carrera como actor, Adrián Escalona encontró interés en el deporte, lo que lo llevó a transformar completamente su físico.

Adrián es el hermano mayor del actor Diego Escalona. Imagen Adrián Escalona / Instagram



Ahora, a sus 20 años de edad, el joven actor luce una imagen totalmente diferente a la que manejó en ‘Amores Verdaderos’, tal como lo presumió el pasado 1 de febrero en sus historias de Instagram.

Así luce Adrián Escalona a sus 20 años. Imagen Adrián Escalona / Instagram