James Cameron ayudó a Guillermo del Toro cuando secuestraron a su papá: así ocurrió

Las películas de Guillermo del Toro (muchas de las cuales están en Netflix) lo han consolidado como uno de los directores de cine más reconocidos a nivel mundial.

Si bien la vida personal del cineasta no suele acaparar los titulares de noticias, un evento lo marcó profundamente, obligándolo a dejar su país de origen y estrechando su relación con otro gigante de Hollywood.

Guillermo del Toro y James Cameron son amigos desde 30 años

Sus nombres son conocidos por las populares cintas que han dirigido y los múltiples premios que han ganado en la meca del cine, pero, ¿sabías que en la vida real son muy cercanos?

Su amistad se remonta a 1992, cuando se conocieron en la parrillada de un amigo en común. Así lo recordó el propio director de ‘Crimson Peak’ (película disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) en una plática con el podcast ‘ReelBlend’ publicada a principios de diciembre.

En aquel entonces, Del Toro había apostado por su cinta ‘Cronos’ al punto tal de endeudarse para poder financiarla. Una de las primeras cosas que Cameron le dijo cuando se conocieron fue:

“‘Escuché que hiciste una película y que hipotecaste tu casa y que arriesgaste todo (por ella)’. Yo le contesté ‘sí’, él me dijo ‘¿Sabes que eso no significa que va a funcionar?’”, recordó entre risas.



A pesar de sus advertencias, el director de ‘Titanic’ se mostró interesado en su proyecto, le pidió verlo y “le encantó”.

Su amistad creció al punto tal de que, en los inicios de su carrera, el tapatío llegó a vivir por meses en la casa del canadiense.

“Me quedaba en su casa por meses y veíamos anime todas las noches”.



Tras crear un vínculo tan estrecho, no es de extrañar que Cameron estuviera al tanto y hasta se ofreciera a ayudar a Del Toro en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

James Cameron ayudó a Guillermo del Toro con el secuestro de su papá

El mexicano ha creado monstruos muy aterradores para sus películas, pero en varias de sus ficciones queda más que claro que los humanos son capaces de cometer actos aún más terroríficos.

En 1997, por ejemplo, vivió en carne propia la inseguridad del país: su padre, Federico del Toro, fue secuestrado poco después de que él había terminado la película ‘Mimic’.



La situación fue “horrorosa”, según las propias palabras de Guillermo del Toro a ‘ReelBlend’, pero, a su lado tuvo a su gran amigo:

“Él pagó por el negociador (...) y no nos cobró. Llegó y me dijo ‘el negociador de rehenes estará en 72 horas en tu casa para ayudarles con el proceso’. Lo hizo de voluntad propia, nosotros no se lo pedimos”.



Incluso, James Cameron se ofreció a pagar en su totalidad por el rescate del papá de Guillermo del Toro, por lo que el mexicano no dudó en describir a su amigo como “increíblemente leal, increíblemente fuerte”.

En la misma conversación, el director de ‘Pinocchio’ aclaró que él y su familia fueron quienes desembolsaron dinero para liberar a su progenitor y que, también, le pagaron de vuelta al canadiense “al poco tiempo”.



¿Conocías la manera en la que James Cameron ayudó a Guillermo del Toro?