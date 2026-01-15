Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz habría complicado su caso al consumir sustancias prohibidas durante su libertad condicional

En una audiencia este 14 de enero, “trascendió que el cantante consumió marihuana en Navidad”, reportó ‘Ventaneando’. Debido a esa situación, el intérprete podría ser castigado sin permiso para salir de Estados Unidos y con una fuerte multa.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 

Gerardo Ortiz habría complicado el caso judicial en su contra por haber consumido sustancias prohibidas mientras cumple su sentencia.

Fue en noviembre del año pasado cuando el artista fue condenado a 36 meses de libertad condicional por haber interpretado sus canciones durante un show del 2018, mediante el cual el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lavó dinero.

¿Gerardo Ortiz está en problemas?

De acuerdo con ‘Ventaneando’, este 14 de enero Gerardo Ortiz regresó a la corte federal de Los Ángeles para una audiencia en la que “se establecería la cantidad a pagar de fianza para mantener su libertad”.

Sin embargo, indica el medio, “el asunto parece que se agravó luego de que trascendió que el cantante consumió marihuana en Navidad”.

“Esto molestó a la jueza que lleva el caso, pues pareciera que él no le pone la atención y respeto debido al proceso legal que enfrenta”, se explicó en la emisión, este jueves.

A su salida del tribunal, el intérprete de ‘Tal como eres’ habló frente a la prensa: “Estamos aquí con esto, dándole continuidad, y obedeciendo, aquí a las órdenes”.

“Sigo aprendiendo. La vida me sigue enseñando. Este se podría decir que es un tropiezo mínimo, entonces vamos a seguir adelante, echándole ganas con nuestra música”, dijo.

Además de que no se llegó a un acuerdo en la comparecencia, la magistrada podría castigarlo por su falta “prohibiéndole salir de los Estados Unidos y viajar a la Ciudad de México para cumplir con un concierto” que ya tenía programado para el sábado 17 de enero, se detalló en el vespertino.

Ante ello, Gerardo confesó que está “con incertidumbre de que a lo mejor no podamos llegar este fin de semana”: “Si no tenemos el permiso, pues ni modo, ¿no?, pero esperemos que sí podamos”.

Gerardo Ortiz podría pagar millonaria multa

Hace dos meses, cuando determinaron su castigo, igualmente establecieron que este enero se revisaría si reducirían su multa, de 1.5 millones de dólares a 250 mil.

Ante lo sucedido, Ortiz volverá la próxima semana al juzgado, pero la posibilidad de que la autoridad disminuya la cifra ahora está en duda.

“La cantidad que Gerardo tendría que pagar para continuar en libertad superó al millón de dólares, y tanto él como su abogado pidieron a la jueza reconsiderar el monto o darle un plan de financiamiento para cubrirlo”, se expuso en el espacio de espectáculos.

Relacionados:
Gerardo OrtizEscándalos de famososFamosos

