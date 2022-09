Geraldine Bazán le habría dado 'like' a publicación sobre la supuesta crisis de Gabriel Soto e Irina Baeva

"¿Qué hace Geraldine Bazán cuando nosotros sacamos esta nota con este señor? Que le pone un 'like'", dijo Elisa Beristain. "Geraldine Bazán le puso 'like' a una publicación de nosotros que habla de Irina Baeva con un actor de Hollywood. Yo piqué y me salió la cuenta oficial de Geraldine, que sigue a 'Chisme no like', no me sigue a mí", añadió Ceriani.