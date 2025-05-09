¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así

Video ¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores

Gabriel Soto y su vida sentimental sigue en polémica tras su separación de Irina Baeva. En esta ocasión, Geraldine Bazán vuelve a estar en el ojo del huracán, pero como supuesta tercera en una relacion del padre de sus hijos.

¿Geraldine Bazán fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia?

PUBLICIDAD

El pasado miércoles, la periodista María Luisa Valdes Doria contó una anécdota que desató rumores de una infidelidad de Gabriel Soto a Martha Julia.

"Nos tocaba cubrir los foros donde hacen las telenovelas y un día llegué, me tocaba cubrir una de las telenovelas de Gabriel Soto... estaba yo esperando al protagonista, que era Gabriel Soto, yo nunca me di cuenta cuando entró Geraldine Bazán", relató.

Después de que pasó "como hora y media", según contó, "sale Gabriel Soto y me dice, "Ya nada más me cambio y de una vez te doy la entrevista... y sale corriendo de su camerino, entra a su camerino, y sale corriendo, de ahí".

En ese momento, el actor supuestamente le comentó: "'Es que está Geraldine ahí', no le quedó de otra, fue su reacción, y así de de una vez te doy la entrevista, y yo así de, ¿qué esta pasando?".

Valdes Doria enfatizó en que, en aquella epoca, Gabriel Soto era pareja de Martha Julia: "¿Qué hacia Geraldine Bazán en el camerino de Gabriel Soto"?, cuestionó.

Martha Julia reacciona a rumores sobre su ruptura con Gabriel Soto

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre lo que se especula sobre Geraldine Bazán, Martha Julia optó por el hermetismo: "Sin comentarios, no, cero", dijo este jueves.

Además afirmó que no le interesa compartir su versión aclarando que no guarda ningún rencor: "No las cosas de mi vida privada se quedan conmigo... pero nunca quedó un rencor ahí... es más se me olvida todo".

Sobre si cree que podría darse una oportunidad con Gabriel Soto porque "el hilo rojo del amor los vuelva a unir", Martha Julia aseguró que "es una bonita novela", pero "ya no cree mucho en esas cosas, ya la realidad es otra".

PUBLICIDAD