Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Geraldine Bazán respondió tajante a quienes dicen que supuestamente fue la tercera en la relación que Gabriel Soto y Martha Julia sostuvieron hace más de 20 años.

La actriz calificó como “falso” lo dicho por la periodista María Luisa Valdés Doria en sus redes, donde especuló sobre una presunta infidelidad de Soto a Martha Julia con ella.

“Por ahí han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas, él estaba en otra relación. Esto quiero aclarar, con todas sus letras, fuerte y claro, que es completamente falso”, expresó este 12 de mayo sin mencionar el nombre de su expareja y el de la actriz.

“Como les he dicho, siempre hablo con la verdad y sobre todo lo quiero hacer aquí en mis redes sociales porque no hay posibilidad de edición. Lo estoy hablando sin un publirrelacionista que esté atrás, sin ningún medio de comunicación, sin ningún compromiso. Esto decidí hacerlo hace media hora porque creo que es importante”, insistió.

En ese sentido, Geraldine Bazán sostuvo que fue en 2007, durante las grabaciones de una telenovela, que conoció al padre de sus hijas, subrayando que para entonces ya habían pasado entre tres y cuatro años de que él había terminado su compromiso con Martha Julia.

“La relación de la que hablan dentro de estas historias es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007, en Miami, en un proyecto que hicimos juntos, ‘Bajo las riendas del amor’, y fue hasta finales del 2007, principios de 2008 que yo me fui a trabajar a Colombia, fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia. Yo no empecé ninguna relación con él hasta finales de 2007”, recalcó.

“Son 4 años entre una relación y otra. Él tuvo dos novias o dos relaciones anteriores. Es absolutamente falso lo que están diciendo, es absolutamente falso”, enfatizó.



Finalmente, la villana de Las Hijas de la Señora García atribuyó las especulaciones a la supuesta intención de “limpiar la imagen de terceras personas” e insistió en que no permitiría en que su nombre estuviera “en entre dicho”.

