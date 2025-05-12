Gabriel Soto

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

La actriz enfrentó las especulaciones a través de una transmisión en vivo de Instagram donde por primera vez se refirió a la relación que Gabriel Soto tuvo con Martha Julia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores

Geraldine Bazán respondió tajante a quienes dicen que supuestamente fue la tercera en la relación que Gabriel Soto y Martha Julia sostuvieron hace más de 20 años.

La actriz calificó como “falso” lo dicho por la periodista María Luisa Valdés Doria en sus redes, donde especuló sobre una presunta infidelidad de Soto a Martha Julia con ella.

PUBLICIDAD

“Por ahí han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas, él estaba en otra relación. Esto quiero aclarar, con todas sus letras, fuerte y claro, que es completamente falso”, expresó este 12 de mayo sin mencionar el nombre de su expareja y el de la actriz.

Así respondió Geraldine Bazán a rumores de infidelidad.
Así respondió Geraldine Bazán a rumores de infidelidad.
Imagen Geraldine Bazán / Instagram

Más sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante
2 mins

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Univision Famosos
Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores
1:33

¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores

Univision Famosos


“Como les he dicho, siempre hablo con la verdad y sobre todo lo quiero hacer aquí en mis redes sociales porque no hay posibilidad de edición. Lo estoy hablando sin un publirrelacionista que esté atrás, sin ningún medio de comunicación, sin ningún compromiso. Esto decidí hacerlo hace media hora porque creo que es importante”, insistió.

En ese sentido, Geraldine Bazán sostuvo que fue en 2007, durante las grabaciones de una telenovela, que conoció al padre de sus hijas, subrayando que para entonces ya habían pasado entre tres y cuatro años de que él había terminado su compromiso con Martha Julia.

“La relación de la que hablan dentro de estas historias es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007, en Miami, en un proyecto que hicimos juntos, ‘Bajo las riendas del amor’, y fue hasta finales del 2007, principios de 2008 que yo me fui a trabajar a Colombia, fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia. Yo no empecé ninguna relación con él hasta finales de 2007”, recalcó.

“Son 4 años entre una relación y otra. Él tuvo dos novias o dos relaciones anteriores. Es absolutamente falso lo que están diciendo, es absolutamente falso”, enfatizó.

@famososunivision

Geraldine Bazán acabó con todo rumor y de paso ¿mandó una indirecta? 😱 #GeraldineBazán #GabrielSoto #MarthaJulia #IrinaBaeva #infidelidad #Famosos #viral #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Social

♬ News Reporting Verification Synthesizer(1605711) - nyansuke


Finalmente, la villana de Las Hijas de la Señora García atribuyó las especulaciones a la supuesta intención de “limpiar la imagen de terceras personas” e insistió en que no permitiría en que su nombre estuviera “en entre dicho”.

PUBLICIDAD

“Me parece que le quieren encontrar tres pies al gato y tratar de limpiar la imagen de terceras personas o no sé, pero solamente quiero aclararlo aquí fuerte y claro y como debe de ser… La situación del papá de mis hijas y cómo maneja sus relaciones no tiene nada qué ver conmigo, esto lo hablo porque están poniendo mi nombre en entre dicho y eso es algo que no lo voy a pemitir ni hoy ni nunca”, sentenció Geraldine Bazán.

Relacionados:
Gabriel SotoMartha Julia LópezGeraldine BazánPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD