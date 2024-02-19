Geraldine Bazán y Gabriel Soto conmueven al celebrar así los 10 años de su hija menor

Video A la hija menor de Geraldine Bazán le sale lo villana y promete “hacerle la vida imposible” a su hermana

Tras celebrar los XV años de Elissa Marie, Geraldine Bazán y Gabriel Soto vuelven a estar de fiesta y es que la más pequeña de sus hijas cumple 10 años de vida este 19 de febrero.

La primera en comenzar los festejos de Alexa Miranda fue la actriz de ‘Corona de Lágrimas 2’, quien a través de su cuenta oficial de Instagram mostró la sorpresa con la que despertó a la preadolescente.

Cerca de las seis de la mañana, Geraldine Bazán compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde presumió que junto a su primogénita le cantaron las tradicionales ‘Mañanitas’ a la pequeña y hasta le llevaron un pastel hasta su cama.

“ Ya tiene sus 2 dígitos. HBD Miranda… Felicidades mi amor. Te amo mi amor”, señaló la actriz, quien afirmó que el festejo sería en la escuela de Alexa Miranda.

Geraldine Bazán sorprende a su hija por su cumpleaños Imagen Instagram Geraldine Bazán

Horas después de la sorpresa, Geraldine Bazán realizó una publicación, en la que compartió algunos de los momentos más tiernos que ha vivido con su hija en estos 10 años y destacó que es muy afortunada de tenerla en su vida.

“10 años de puro amor mi chiquitina preciosa, llegaste a ponerle esa chispa de magia a la vida de todos… Amo como me amas, porque te amo igual!!! Eres tan especial, tan única, amorosa, inteligente y con un corazón tan puro. Soy muy afortunada de ser tu mamá. TE AMAMOS”, comentó.

Geraldine Bazán presume cómo ha cambiado su hija Alexa Miranda Imagen Instagram Geraldine Bazán

Gabriel Soto sigue los pasos de Geraldine Bazán y festeja a su hija

El prometido de Irina Baeva siguió los pasos de su exesposa y compartió varias fotografías junto a Alexa Miranda, a quien le hizo una conmovedora promesa.

Gabriel Soto no sólo le externó su amor a la preadolescente, también señaló que siempre estará a su lado para protegerla y guiarla.

“Hoy ya el número de tu cumple tiene 2 cifras hija. Eres la niña más noble, alegre, carismática y tierna. Te amo más de lo te puedas imaginar y al igual que tu hermana siempre estaré ahí contigo a tu lado para guiarte, protegerte, amarte y verte sonreír. Feliz cumpleaños mi chiquitina hermosa”, detalló.

Gabriel Soto le dedicó un emotivo mensaje a su hija Alexa Miranda Imagen Instagram Gabriel Soto

Gabriel Soto se reunió con sus hijas este domingo 18 de febrero y ahí festejó el cumpleaños de ambas.