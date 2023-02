Geraldine Bazán presenta a su misterioso “Valentine” tras supuesto “complot” contra Gabriel Soto

Geraldine Bazán sorprendió en redes sociales al publicar fotos en las que aparece acompañada de un misterioso hombre, a quien señaló como su cita de San Valentín.

La actriz, quien ha sido relacionada sentimentalmente con Alejandro Nones, estaría dando señales de tener un romance, todo esto en medio de la polémica en la que se le señala de intentar separar a su ex Gabriel Soto de Irina Baeva, en alianza con Sara Corrales.

El pasado 14 de febrero, la actriz de 'El amor no tiene precio' (vela gratis en ViX) compartió en su perfil de Instagram, en donde cuenta con más de 5.5 millones de ‘followers’, una serie de fotos referentes al Día del amor y la amistad.

El ‘post’, en el que dio un vistazo de cómo vivió la fecha dedicada al amor, llamó la atención porque en las imágenes, además de posar junto a las dos hijas que tuvo con Gabriel Soto, se le ve abrazar a su supuesto nuevo galán.

“Love yourself first. Me Valentine. My Valentines. El amor propio no es egoísta, es importante. Ámate mucho para amar aún más”, escribió la artista al pie de las instantáneas.

Geraldine Bazán no dio detalles sobre la persona que aparece en su foto, a la que le cubrió el rostro con un enorme corazón rojo. No obstante, los comentarios al respecto no se hicieron esperar y decenas de sus seguidores le cuestionaron la identidad del que sería su romance en turno.

“Me parece una falta de respeto que no compartas la guapura de tu galán. Que lo enseñe, que lo enseñe, que lo enseñe. Nada más tantito, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo”, “Muestra a tu galán” “No tapes al afortunado, lo queremos conocer”, son algunos de los comentarios que se leen en la sección de comentarios.

Geraldine Bazán da señales de romance tras ser acusada de complot contra su ex

La actriz, de 40 años, se dejó ver con su “galán misterioso” justo en medio de la nueva polémica con su exesposo Gabriel Soto y la prometida de este, Irina Baeva.

De acuerdo a la revista ‘TvNotas’, Bazán se habría aliado con Sara Corrales para planear un rumor de romance entre Gabriel Soto y su compañera en la telenovela Mi Camino Es Amarte, para separarlo de la actriz rusa.



Geraldine Bazán echó por la borda las especulaciones al respecto a través de un video que compartió en sus historias de Instagram en el que negó ser parte de un “complot” para separar a la pareja.

“Me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es una nota mentirosa, con dolo y totalmente armada sin ningún fundamento”, dijo al respecto la actriz el pasado 14 de febrero.