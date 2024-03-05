Galilea Montijo revela los trabajos que realizó antes de ser famosa y destapa la fuerte razón

Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo abrió su corazón y en pleno programa de Netas Divinas se sinceró sobre los trabajos que realizó en el pasado, antes de alcanzar la fama como actriz y conductora de televisión.



Fue el pasado 28 de febrero que la presentadora tapatía recordó cuando era niña y comenzó a trabajar en su natal Guadalajara. Su principal motivo era ayudar a su mamá, quien se quedó sola a cargo de sus hijos.

La presentadora contó que con tan sólo 9 años comenzó a buscar trabajo y no tuvo reparo en confesar que cuidó niños y lavó platos.

“ Yo tenía 9 años, entonces yo crecí siendo muy trabajadora. En mi mente (yo tenía que trabajar) para ayudar a mi mamá, ella también trabajaba, no (había papá)... La vecina me pedía que cuidara a los niños y me daba un dinerito. En la esquina de la casa había un puesto y la señora le dijo ‘mándame a la Gali para que me ayude a lavar platos’, le lavaba los platos y me daban diez pesos, yo feliz para llevarlos a la casa, ni siquiera eran para mí”, sentenció.

Galilea Montijo destacó que su mamá jamás la obligó a trabajar y que ella lo hacía porque simplemente quería ayudarla.

“Más allá de la necesidad, para mí fue muy normal que tenía que trabajar para ayudar, porque yo quería, no porque mi mamá me mandara”, expresó ante el asombro de sus compañeras.

La conductora de Hoy detalló que mientras su mamá trabajaba, ella cuidaba a sus hermanos pequeños.

“Mandaba a uno a la escuela, al otro al kínder, hazles de comer, yo me volví la mamá para ayudar a mi mamá”, indicó.

Galilea Montijo hizo realidad su sueño

Conforme fue creciendo, Galilea Montijo no perdió las ganas de superarse y de seguir ayudando a su mamá.

Recordó que ya siendo una adolescente fue recepcionista de una clínica de control de peso.

“Para mí el sentido de la responsabilidad en cuestión del trabajo ha sido desde muy niña por una necesidad, yo tenía clarísimo que lo único que quería era terminar la escuela para poder trabajar y ayudarle a mi mamá, sacarla de trabajar y lo logré”, sentenció.

La vida de la conductora cambió en 1993 cuando ganó el concurso de belleza Chica TV.

“Me llegó lo del concurso, lo gané, vete a la Ciudad de México, era la primera vez que me subía a un avión. Con 18 o 19 años yo ya no vivía en Guadalajara, fue un cambio radical, cambió a toda mi familia para bien”, indicó.

Tras ganar el concurso ‘Chica TV’, Galilea Montijo comenzó su carrera como conductora en Ritmoson Latino; sin embargo, su primera gran oportunidad fue cuando condujo ‘Vida TV’ en 2001.

La carrera de la tapatía se fue en ascenso y, además de conducir, formó parte del reality Big Brother VIP y participó en múltiples telenovelas. Desde 2008, Galilea Montijo es conductora titular del programa Hoy.

Galilea Montijo busca que su hijo tenga las mismas ambiciones

La presentadora reveló que ella siempre tuvo “hambre” de superarse y salir adelante, por lo que ahora que es mamá, no sabe cómo hacer que su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina, sienta lo mismo.