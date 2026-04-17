Galilea Montijo Galilea Montijo rompe el silencio sobre audio donde supuestamente dice que está “asqueada” de México La presentadora se pronunció públicamente sobre el audio en el hablaría mal de México y de sus ganas por trabajar en otro país.



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Video Galilea Montijo aclara polémico audio y habla de su nuevo arreglito estético

Galilea Montijo rompió el silencio sobre el audio donde supuestamente dice que está “asqueada” de México.

En el presunto audio, presentado por el periodista Jorge Carbajal el pasado 14 de abril en su programa 'En Shock', a la conductora del programa ‘Hoy’ supuestamente se le escucha decir: “En agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México”.

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“Escuché que salió un audio, que nuevamente les digo, es IA (Inteligencia Artificial), porque no… Déjame le digo al que lo dijo, desgraciadamente lo tengo que desmentir, porque mi contrato todavía no termina, mi contrato, de hecho, termina no este año, y termina hasta diciembre”, expresó ante las cámaras de Despierta América.

Galilea Montijo también se pronunció sobre la teoría de que le urgiría irse de México en cuanto terminara su contrato para comenzar una carrera en otro país.

“Yo amo a mi país, ustedes me conocen. He trabajado aquí hace más de 30 años, aquí hecho todo, aquí viven mis hijos, ¿por qué me tendría que ir? Ahora, si me mandan a un lugar, que me manden con todo y pago mensual para mis comidas y mi renta”, dijo.

“Una cosa es decir estoy asqueada de mi país, que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país. Me encantaría”, subrayó y en ese sentido, no descartó la posibilidad de emprender en otro país.

“Eso es cierto (lo de invertir en el extranjero), no le veo nada de malo, al contrario, es parte de crecer. Algún día, cuando llegue un momento, cuando los ciclos terminan… pero eso no tiene nada que ver con mi país que amo”, insistió.

Por último, Galilea Montijo lamentó el uso que se le está dando a la Inteligencia Artificial, ya que no solo afecta a las figuras públicas sino al mundo en general.

“Cuando no crees que se puedan decir más cosas, la Intenigencia Artificial (IA) te sorprende. ¿Ya cómo lo tomo? Como parte del trabajo”, expresó.

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