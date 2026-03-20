Galilea Montijo

Galilea Montijo dice que sí se hizo un arreglito en su rostro: así reaccionó a las críticas

La presentadora dio detalles del arreglito estético que se realizó en días pasados y por el que apareció con el rostro inflamado en Hoy. “Es una reacción que me dio”, comentó.

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Por:Univision
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Video Galilea Montijo revela qué 'arreglito' le hicieron en el rostro

Galilea Montijo confirmó haberse realizado un arreglito estético en el rostro en días pasados. La presentadora explicó este viernes 20 de marzo que su tratamiento solo consistió en un levantamiento de su ceja derecha porque estaba en desproporción con la otra.

“A mí me arreglaron mi cejita. Hablando de cirugías, en esta realidad, no fue como tal cirugía, pero me levantaron ésta porque era así (colocó sus manos en desnivel)”, dijo en Hoy mientras señalaba su ceja derecha.

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En ese sentido, Galilea Montijo sostuvo que cada quien es libre de hacer cambios en su cuerpo si es que “algo que a ti te está molestando” y enseguida, reaccionó a las fotografías que circularon en redes donde su rostro lucía diferente.

“Entonces me levantaron esta ceja, pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”, explicó.

Galilea Montijo explica a detalle el procedimiento estético que se realizó en el rostro.
Galilea Montijo explica a detalle el procedimiento estético que se realizó en el rostro.
Imagen Galilea Montijo / Instagram


“Es más, por menos de esa hinchazón, la jefa nos ha regresado (…) a lo que voy es que cada quien, si quieres hacerte un cambiecito o algo que a ti te está molestando, háztelo con profesionales”, insistió.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro?

Por último, Galilea Montijo explicó que fue hasta la mañana del lunes 9 de marzo que ella misma notó que su rostro se estaba “inflamado”. Asimismo, aseveró que todo se trató de una “reacción” del tratamiento.

“El tema es que a veces te toma tiempo acomodar… pero el día que vine… a ver, ese fin de semana me agarraron en el aeropuerto, el sábado, el domingo y así no me veía”, expresó.

“El lunes en la mañana que llegué aquí hasta yo dije, ‘ay güey, conforme pasan los minutos me voy inflamando’, pero es normal, e s una reacción que me dio, pero uno a veces no tiene derecho”, sentenció.

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