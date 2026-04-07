Galilea Montijo Galilea Montijo hospitalizada: confirma que fue llevada de emergencia y esto reveló sobre su salud en Hoy Galilea Montijo reveló que, a finales de marzo, tuvo que ser llevada al hospital poco después de llegar al foro del programa Hoy. Esto le pasó a la presentadora mexicana.



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Galilea Montijo confirmó el 6 de abril que tuvo que ser llevada al hospital de emergencia hace unos días, por fuertes malestares.

La presentadora mexicana explicó que al llegar al foro del programa Hoy el 23 de marzo, se sintió mal, por lo que tuvo que retirarse.

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"El lunes que dijeron 'no llegó porque estaba borrachita', no, sí llegué, sí entré al foro. Del 1 al 100 me dio 100 de la nada, gastritis, y llegué al hospital, a urgencias, y me dicen 'gastritis severa'", explicó en el matutino mexicano.

Montijo detalló que no tuvo ningún síntoma previo, sino simplemente comenzaron los malestares.

Galilea Montijo "exagera" las situaciones

La presentadora hizo la confesión en la sección del programa Hoy 'Dime Qué Te Duele y te Diré Qué Emoción Estás Ocultando', en donde la especialista Martha Sánchez Navarro le explicó lo que significaría la gastritis.

" Son pensamientos exagerados, ¿te suena a que de repente le armas un poco más de tos de lo que debería ser?", preguntó de manera directa a la titular de Hoy. "Cien por ciento", confesó Galilea.

Sánchez le recomendó a Montijo "mantener todo en su sana dimensión", pues no debe invertir "tanta energía" a las situaciones, pero sin dejar de desatenderlas.