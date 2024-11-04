“Voy a llorar”: Gabriel Soto confiesa lo difícil que será esta fecha tras su ruptura con Irina Baeva

A casi cuatro meses de su polémica ruptura, Gabriel Soto confesó lo difícil que serán las fechas decembrinas sin la compañía de Irina Baeva, con quien hasta julio pasado estaba comprometido.

El actor se sinceró con Despierta América sobre su verdadero vínculo sentimental con la actriz luego de ser captados en varias ocasiones juntos, avivando rumores de una supuesta reconciliación.

“Ahorita somos amigos, quedamos como buenos amigos que es lo importante, la verdad es que te digo después de una relación tan, tan, tan fuerte, de tanto amor, de tantos años, pues está padre quedar como buenos amigos”, mencionó al show en su emisión del 4 de noviembre.

Aunque el actor descartó por completo una reconciliación con Irina Baeva, se mostró abierto a lo que pudiera suceder en un futuro.

“Y pues no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Es una persona que quiero muchísimo, que siempre voy a querer, que siempre voy a respetar y que siempre le voy a desear lo mejor”, recalcó.

Lo más difícil de su ruptura con Irina Baeva

En este contexto, Gabriel Soto fue cuestionado sobre sus planes para finales de año, dejando al descubierto que las fechas decembrinas serán difíciles.

“Ya ni me digas, ya ni me digas que voy a llorar. Ya ni me digas que fue una ruptura muy dura la verdad, una ruptura muy dura y muy complicada, y te digo, lamento mucho cómo se dieron las cosas públicamente y sí va a ser una Navidad difícil, diferente”, admitió.

Por último, el intérprete de 49 años insistió en que su cercanía con Irina Baeva, a casi cuatro meses de su ruptura, no se trata de ningún “truco publicitario” sino de una nueva etapa por la que ambos están atravesando y viviendo su propio proceso.

“Créeme que no fue una cuestión publicitaria, creo que ambos sufrimos bastante, cada quien está con su propia terapia, con su propio proceso digamos así, pero sí evidentemente sí afecta, es lo que a veces también la gente no llega a entender, que somos seres humanos y que todo el tema público y todo el tema personal que aparte tenemos que lidiar con eso, pues duele y sí necesitamos ayuda”, sentenció.