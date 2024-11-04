Gabriel Soto

“Voy a llorar”: Gabriel Soto confiesa lo difícil que será esta fecha tras su ruptura con Irina Baeva

El actor se sinceró sobre la nueva relación que está comenzando con su exprometida luego de su polémica separación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¡Muy unidos! Irina Baeva publica primera imagen junto a Gabriel Soto tras separación y así aparecen

A casi cuatro meses de su polémica ruptura, Gabriel Soto confesó lo difícil que serán las fechas decembrinas sin la compañía de Irina Baeva, con quien hasta julio pasado estaba comprometido.

El actor se sinceró con Despierta América sobre su verdadero vínculo sentimental con la actriz luego de ser captados en varias ocasiones juntos, avivando rumores de una supuesta reconciliación.

PUBLICIDAD

“Ahorita somos amigos, quedamos como buenos amigos que es lo importante, la verdad es que te digo después de una relación tan, tan, tan fuerte, de tanto amor, de tantos años, pues está padre quedar como buenos amigos”, mencionó al show en su emisión del 4 de noviembre.

Más sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante
2 mins

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Univision Famosos
Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos

Aunque el actor descartó por completo una reconciliación con Irina Baeva, se mostró abierto a lo que pudiera suceder en un futuro.

“Y pues no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Es una persona que quiero muchísimo, que siempre voy a querer, que siempre voy a respetar y que siempre le voy a desear lo mejor”, recalcó.

Lo más difícil de su ruptura con Irina Baeva

En este contexto, Gabriel Soto fue cuestionado sobre sus planes para finales de año, dejando al descubierto que las fechas decembrinas serán difíciles.

“Ya ni me digas, ya ni me digas que voy a llorar. Ya ni me digas que fue una ruptura muy dura la verdad, una ruptura muy dura y muy complicada, y te digo, lamento mucho cómo se dieron las cosas públicamente y sí va a ser una Navidad difícil, diferente”, admitió.

Por último, el intérprete de 49 años insistió en que su cercanía con Irina Baeva, a casi cuatro meses de su ruptura, no se trata de ningún “truco publicitario” sino de una nueva etapa por la que ambos están atravesando y viviendo su propio proceso.

“Créeme que no fue una cuestión publicitaria, creo que ambos sufrimos bastante, cada quien está con su propia terapia, con su propio proceso digamos así, pero sí evidentemente sí afecta, es lo que a veces también la gente no llega a entender, que somos seres humanos y que todo el tema público y todo el tema personal que aparte tenemos que lidiar con eso, pues duele y sí necesitamos ayuda”, sentenció.

Video Irina Baeva responde a exsuegra de Gabriel Soto tras decir que la rusa “no acepta que se terminó”
Relacionados:
Gabriel SotoIrina BaevaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD