Frankie Muniz reveló la verdad de su pérdida de memoria y qué hizo después de 'Malcolm'

Frankie Muniz es uno de los casos más conocidos de niños actores cuyas carreras prácticamente se fueron diluyendo mientras crecían.

Famoso por su participación en 'Malcolm el de en medio' y 'El agente Cody Banks', sorprendió que, con el paso del tiempo, sus apariciones en series y películas fueron cada vez más escasas.

En Internet se divulgó la versión de que Frankie Muniz padecía numerosas enfermedades, incluyendo una pérdida de memoria tan grave que prácticamente no recordaba ninguno de los sucesos de su niñez.

El actor, actualmente de 36 años, no había abordado ese tema públicamente, hasta una entrevista realizada en diciembre del 2021, para el canal de YouTube y podcast 'Wild Ride! with Steve-O'

"Esta es la primera vez que realmente he podido aclarar el rumor", comentó Muniz al comediante.

“Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas. Buscas mi nombre y lo que encuentras es que básicamente 'Frankie se está muriendo"

¿Frankie Muniz tiene una grave pérdida de memoria?

En la entrevista, el actor señaló que tiene una mala memoria, además de que es un “mal amigo”, debido a que prefiere las llamadas telefónicas y muy rara vez contesta los mensajes de texto.

Pero, acerca de la versión que señala que recuerda muy poco de sus tiempos en 'Malcolm el de en medio' a causa de graves lesiones cerebrales, aseguró que no es del todo cierta.

Durante siete temporadas y 151 episodios emitidos desde el 2000 al 2006, Frankie Muniz interpretó a Malcolm, un adolescente genio con una familia disfuncional, que lucha para sobresalir y ser aceptado por la sociedad.

Muniz recuerda la audición y la experiencia que tuvo con un fan antes del estreno de la serie, pero muchos de esos recuerdos no puede distinguir si se trataron de un sueño o un evento real.

“Lo he pensado mucho durante mis años de, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Sabes a lo que me refiero? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales ”, le confesó a Steve-O.



Frankie Muniz no dejó la actuación por su estado de salud, tal y como se dice en Internet, sino para seguir sus sueños de convertirse en un piloto de carreras. En esa etapa de su vida, vivió algunos accidentes, mismas que le provocaron conmociones cerebrales.

"No quiero culpar a las conmociones cerebrales o culpar a nada más", dijo el actor, "Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo".

“En cada momento de mi vida, desde que comencé a actuar hasta que me retiré, tenía que estar en algún lugar y tenía que hacer algo”

Al parecer, todo apunta a que el rumor acerca de su severa pérdida de memoria comenzó después de su participación en 'Dancing with the Stars', en el 2017.

En uno de los episodios de ese show, Muniz reveló que ese año (2017) había sido el más memorable, ya que eligió vivir en el presente.

“En realidad, no estoy seguro de cómo comenzó mi pérdida de memoria. He tenido nueve conmociones cerebrales”

Poco tiempo después de esa declaración, los medios de comunicación difundieron la noticia de que Frankie Muniz no podía recordar su tiempo en 'Malcolm el de en medio'.

“Para ser honesto, me encanta 'Dancing With the Stars' y no quiero decir nada que haga que me odien, pero te preguntan acerca de cuál es tu año más memorable y pensaron, 'Es el 2001 porque es cuando te nominaron para un Emmy y los Globos de Oro' y todo ese tipo de cosas ", le dijo el actor al comediante.

“Y yo digo, 'No recuerdo lo que sentí entonces. ¿sabes? Pero no estaba diciendo que no recuerdo nada".

Frankie Muniz y su opinión acerca de revivir 'Malcolm el de en medio'

En la misma entrevista, Muniz se sinceró acerca de los rumores de una nueva temporada de 'Malcolm el de en medio'.

"Sería genial ver dónde están Malcolm y su familia 20 años después", comentó.

“Miro hacia atrás y digo, 'Gracias a Dios que me fui', porque aprecio más la vida que comencé después de la serie. Pero también miro éxito que tuve y digo, 'Eso fue realmente genial'".