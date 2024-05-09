Francisca regresa con "el corazón arrugadito" a Despierta América tras ser mamá

Luego de darle la bienvenida a Franco Raffaele, su segundo hijo, Francisca regresó este jueves 9 de mayo a Despierta América.

En su encuentro con Alan Tacher y Jomari Goyso, la exreina de belleza confesó estar con “el corazón arrugadito” por haberse separado de sus hijos.

“Mis gordos están preciosos. Obviamente, una tiene el corazón arrugadito por dejarlos”, contó en el programa matutino de Univision.

Francisca regresó a Despierta América en el retro jueves. Imagen Mezcalent



Francisca admitió que no imaginó que separarse de sus dos hijos sería tan difícil. Sin embargo, agradeció que su mamá estuviera cerca para apoyarla.

“Yo pensé que iba a ser más fácil dejarlos por la experiencia (pero no). Mi mamá está aquí, gracias a Dios te da una paz increíble… ¡qué vivan las abuelas!”, aseveró.

Finalmente, compartió con sus compañeros de Despierta América que estaba “contenta de regresar y de estar aquí”.

Francisca es mamá de dos pequeños

Francisca se convirtió en mamá por segunda ocasión el domingo 11 de febrero. La noticia del alumbramiento se dio a conocer durante la edición especial de Despierta América con motivo del Super Bowl 2024.

Además de Franco Raffaele, Francisca Lachapel es mamá de Gennaro, quien llegó al mundo el 7 de julio de 2021. Ambos pequeños son fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna.