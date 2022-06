Amber Heard tiene una fortuna mucho menor a la de Johnny Depp: ¿podrá pagar la indemnización?

Aunque aún no se define públicamente a qué arreglo económico llegarán los ex esposos, la cadena CBS News consultó a expertos legales sobre qué podría suceder en este escenario. Según explicó Jessica Levinson, una opción es que los siguientes sueldos de la actriz sean embargados. Otra posibilidad que tiene la estrella de Aquaman es declararse en bancarrota, lo que restaría aproximadamente 10 millones de su compensación hacia su ex pareja.