Sobrino de Ramón Valdés dice que Florinda Meza “debería ir a un psiquiatra” tras declaraciones

Marcos Valdés, sobrino del difunto Ramón Valdés, abordó la polémica que actualmente rodea a Florinda Meza por su relación con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

El actor aseguró que la actriz, quien trabajó con su tío en ‘El Chavo del 8’, necesitaría atención médica en el área mental, considerando algunos de sus dichos del pasado, que se han vuelto virales en los últimos días.

“Yo creo que ella trae problemas psicológicos, que debería ir a un psiquiatra definitivamente”, indicó en entrevista para el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’, este 8 de julio.

“Ella se dedica a declarar cosas terribles, tanto de la propia familia del que fue su esposo”, explicó, “lo que dijo de sus seis hijos y de su mujer, que eran sus errores en la vida”.

Además, aseveró que la artista “habló muy mal”, “pésimas cosas”, de Valdés: “Que no se vale porque, como dijo ‘Kiko’, el eje de esa serie era ‘Don Ramón’”.

“Se expresó que mi tío hacía ciertas cosas, que eran muy malas, y como si ella hubiera estado ahí, hablando de excesos”, recordó.

“Pero, yo me pregunto por qué lo dice si el que más se ve simpático en la serie es mi tío. Tú ve a ‘Don Ramón’, siempre está divino”, agregó.

Sobrino de Ramón Valdés considera que Florinda Meza sentía celos de su tío

Ahondando en el posible motivo por el que Florinda Meza se habría referido negativamente de Ramón Valdés, Marcos Valdés se sinceró.

“No entiendo por qué no admite haber metido la pata, porque le ganó la vanidad, es la típica come galletas… lo quiere todo para ella”, mencionó.

“¡Claro, claro, claro! [que sintió celos de mi tío por el peso de la historia]. Él fue alguien muy importante”, agregó al respecto.

Según contó, Ramón encaró a Roberto Gómez Bolaños luego de que este pusiera “a dirigir” a Meza el ‘show’: “No le pareció”.

¿Ramón Valdés y Florinda Meza salieron?

Al asistir al programa ‘Primer plano’, en 2017, Florinda Meza afirmó que Ramón Valdés le habría coqueteado al pedirle “llevarla a su casa”.

