¿Florinda Meza da ultimátum ante críticas?: hace inesperado anuncio que involucra a 'Chespirito'

Video Resurge video de Florinda Meza junto a exesposa de ‘Chespirito’ y se desata polémica

Florinda Meza habría dado un ultimátum ante las críticas y juicios que se han desatado en su contra desde el estreno de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la cual narra la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños.

Este jueves 17 de julio, se presentó de manera oficial en Despierta América el primer adelanto de ‘Atrévete a Vivir’, documental en el que la actriz abordará temas de su infancia, su camino al éxito y hasta detalles de su matrimonio con ‘Chespirito’.

“Algunas historias empiezan en el silencio, con una niña que soñaba más allá del dolor”, se escucha en el video mientras se presentan imágenes de la actriz en su etapa joven.

“Que si hubo alguien que no creía en mí, nadie creía en mí. En aquel entonces, para mucha de la gente y más de determinado nivel social, ser actriz era casi ser pros****ta”, dice ella en uno de los fragmentos, mientras que más adelante recuerda brevemente su historia con Roberto Gómez Bolaños.

“Primero llegué al canal 8 (…), para mí esa fue la gran oportunidad y, por si fuera poco, ahí conocí a Roberto Gómez Bolaños o él me conoció a mí”, dice.



Aunque en el adelanto no se revelan muchos detalles, Javi Domz, productor a cargo del proyecto, adelantó en el show de Univision que ‘Atrévete a Vivir’ se estrenará justo dos semanas después del final de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

“ Este documental lo empezamos a grabar en 2020, en pandemia. Es un proyecto de inspiración para contar su historia de éxito, lo que nunca ha contado”, dijo.

“Todas las entrevistas siempre van en torno al programa (de Chespirito) y aquí nos va a revelar datos de su familia, de su niñez, de cómo creció. Hay fotos inéditas de sus padres, de sus tíos, sus hermanos, de su crianza”, aseguró, recalcando que en su historia también abordará la manera en que vive tras la muerte del intérprete de ‘El Chavo del 8’.

¿Es la respuesta de Florinda Meza a la bioserie de ‘Chespirito’ con la que no está de acuerdo?

Hasta el momento, Florinda Meza no ha hecho comentarios sobre el estreno de su documental. Sin embargo, desde el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la actriz ha expuesto su desacuerdo ante la narrativa de la serie, ya que, asegura, algunas cosas son “mentira”.

“Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio, los daña a ustedes y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de 4 generaciones, sin barreras, sin fronteras”, escribió el 2 de julio en Instagram.