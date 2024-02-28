Florencia de Saracho pone un alto a los insultos sobre su físico y explica que necesita una cirugía
La actriz mexicana arremetió en contra de quienes la llaman "panzona" y "gorda", pues explicó que tiene un padecimiento que hace que su estómago parezca abultado.
Florencia de Saracho publicó un mensaje en Instagram en el que reprueba las críticas e insultos que ha recibido en los últimos días por su físico, pues la han llamado "panzona". Pidió que se concientice sobre lo que se escribe, pues puede provocar que las personas lleguen a sufrir trastornos alimenticios.
"Antes de llamarme gorda, panzona o embarazada les recuerdo que tengo espejo en casa y veo lo que sucede y los cambios en mi cuerpo. No tienen idea el daño que pueden causar con este tipo de críticas y burlas, tener miles de mensajes en tan solo 20 horas de burlas e insultos lastiman y duelen mucho".
La actriz de 'A Que No Me Dejas', telenovela que puedes ver en ViX, pidió que no comenten en sus publicaciones.
"Estoy en un proceso que puede tardar algunos meses. Les pido dejarme de publica en sus redes y no solo por mí, sino por aquellas personas que por culpa de estos comentarios caen en anorexia, bulimia y depresión".
Seguidores, amigas y compañeros de la actriz reaccionaron al mensaje mostrándole su total apoyo. Sin embargo, más tarde compartió un video del por qué publicó ese texto y explicó que tiene un padecimiento por el cual tiene que someterse a una cirugía.
Florencia de Saracho necesita una cirugía
La actriz agradeció las muestras de cariño y detalló que tiene una hernia, por lo cual debe ser intervenida.
"A ver, no estoy ni deprimida ni nada, puse ese comentario porque sí hay unos comentarios que duelen, sobre todo que te estén agarrando para burlarse (…) No pasa nada, tampoco estoy deprimida ni nada, ya vengo batallando con esto desde diciembre, ahorita ya cada vez se pone más fuerte".
" Me salió una hernia, una bolita atrás de la pared abdominal, entonces mis músculos se abrieron y se me hizo una diástasis de 5 centímetros", narró y aseguró que en ninguno de sus cuatro embarazos presentó ese problema con la pared abdominal.
"Ahorita con esta hernia y por esfuerzos o por no sé cuántas cosas pasó esto, entonces el intestino está ahí y a veces cuando como o aunque tome agua como que sale esa bola que ven, es una bola en esta parte (abdomen), o sea, no estoy gorda, vean mis brazos", señaló.
En otro video que grabó después de comer mostró cómo se abulta su estómago.
En los próximos días, De Saracho se someterá a una serie de estudios para que el doctor dicatamine el tratamiento a seguir.
"Todo tiene solución, obviamente me tengo que operar sí o sí. La semana que entra ya voy al gastro y me van a hacer una colonoscopia y una endoscopía".
También compartió que luego de que le retiren la hernia se someterá a una cirugía estética para que le cierren los músculos del abdomen y también le pongan una malla.