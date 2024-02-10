Florencia De Saracho

Actriz de 'Rebelde' puso en peligro su vida por practicar el ayuno intermitente

Florencia de Saracho compartió la mala experiencia que vivió por practicar este método sin la asesoría de un especialista, pues gracias a que no ingería alimentos en determinado tiempo le diagnosticaron un "grave" padecimiento.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Florencia de Saracho dejó las telenovelas para ser madre, pero ahora no está segura de tener otro hijo

Florencia de Saracho compartió hace unos días que puso su vida en peligro por practicar el ayuno intermitente, método que se ha puesto en boga para bajar de peso. Sin embargo, comprobó que eso no es para ella.

La actriz de telenovelas como 'Rebelde' y 'Cuando Me Enamoro', historias que puedes ver en ViX, utilizó sus historias de Instagram para contar su mala experiencia, pues recientemente estuvo a punto de desmayarse por un padecimiento que le dio por no desayunar.

Explicó que desde antes tenía el mal hábito de no comer por las mañanas, por lo que hacía el ayuno "de manera natural": " Nunca me daba tiempo de desayunar. Tenía 16 horas sin desayunar y ya, llegaba muerta de hambre en cualquier parte y me comía unos Doritos, un Gansito o lo que encontrara, entonces ese era mi ayuno intermitente", explicó Florencia.

Sin embargo, cuando intentó practicar el ayuno intermitente con disciplina para bajar de peso, los doctores le diagnosticaron un "grave" padecimiento.

"Cuando lo traté de hacer por dieta para bajar de peso, me tocaba cita con el ginecólogo y me descubren una hipoglucemia súper grave y esa hipoglucemia fue por el ayuno, ojo no se me echen encima", pidió la actriz antes de explicar sus razones.

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, "la hipoglucemia es una afección por la que tu nivel de glucosa sanguínea está por debajo del rango normal".

Florencia de Saracho
Florencia de Saracho
Imagen Florencia de Saracho/Instagram

Florencia de Saracho no puede hacer el ayuno intermitente

Saracho, quien también ha participado em melodramas como 'A Que No Me Dejas' y 'Amor Bravío', tuvo que acudir a una nutrióloga y endocrinóloga para descubrir que este método no es para todos.

"Efectivamente yo no puedo hacer ayuno intermitente, me encantaría, pero a mí no me cae bien", dijo.

En el video pidió a sus seguidores que antes de elegir un método para perder peso, pidan ayuda a los especialistas.

"Antes de cualquier consejo de Blogger o alguien realmente profesional, consulten con un médico de verdad", finalizó.

