Nace la hija de Florencia de Saracho y recibe una lluvia de felicitaciones de sus amigas famosas

A pesar de que anunció su retiro temporal de la actuación en los primeros años de casada, regresó en el año 2015 con la telenovela 'A que no me dejas' y en 2018 con 'Mañana será otro día'. Desde entonces no ha aparecido en proyectos de televisión, pero mantiene contacto con sus seguidores a través de Instagram protagonizando la historia de su vida como mamá y esposa.