Actriz de ‘Rebelde’ se habría ido de México por esta delicada razón

“Hoy Cynthia Urías, amiga cercana de Florencia, nos contó que su amiga tomó esta decisión porque estaba siendo extorsionada. No dio más detalles, solo comentó que ella se encuentra bien, su esposo está bien, su familia está bien y que no fue nada relacionado al lamentable secuestro de su sobrino, quien desde hace cinco meses no saben de él”, anotó.