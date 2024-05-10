Hija de Fernando Colunga en ‘Porque el amor manda’ se defiende de detractora y lanza tajante respuesta

Video Hija de Colunga en ‘Porque El Amor Manda’ dice que si fuera a la escuela “no podría vivir sola” a sus 18

En 2012, María José Mariscal debutó en la telenovela ‘Porque el amor manda’, con el personaje de ‘ Valentina’, hija en la ficción del papel de Fernando Colunga.

A 12 años del melodrama, la joven cobró relevancia en redes sociales tras recibir un controversial comentario de una usuaria, quien la criticó.

“Estás bonita, pero también deberías ir a la escuela, no todo es dar esos consejos”, fueron las palabras que molestaron a María José Mariscal.

La respuesta de la actriz no tardó y en un video de su cuenta de TikTok, la hija en la ficción de Fernando Colunga se lanzó contra la usuaria, confesando que aunque sí fue a la escuela “no fue lo suyo”.

“ Yo sí fui a la escuela, pero sabes qué: no fue lo mío. Terminé la prepa y reprobé en casi todo lo que te puedas imaginar y no porque no sea inteligente, simplemente porque a eso no me voy a dedicar, no es lo mío, definitivamente eso ya lo sé”.

María José Mariscal, de 18 años, destacó que ninguno de los conocimientos de una escuela convencional, le servirán para su carrera como actriz, aunque afirmó que "sí estudio para tu información, pero estudio para mi carrera que no tiene nada que ver con la escuela”.

Y es que la hija en la ficción de Fernando Colunga, quien se convirtió en papá este 2024 según reportes, confesó que todos los días se prepara, estudiando otro idioma, leyendo y viendo videos.

Destacó que está segura que si ella siguiera estudiando, no podría vivir sola "a sus 18 años y con su propio dinero".

María José Mariscal pidió que sus palabras no se malinterpretaran, pues “no estaba diciendo que no fueran a la escuela”, solo que su carrera como actriz necesita otra preparación.

“Estoy diciendo que no estaría donde estoy porque nada que ver lo que me enseñaban con lo que me estoy dedicando y a lo que me dedico desde que soy chiquita, pero gracias por tu comentario, no aportó nada”.

¿En qué telenovelas actuó la hija en la ficción de Fernando Colunga?

La primera telenovela de María José Mariscal fue ‘Porque el amor manda’ con el personaje de ‘Valentina’; tras su debut en los melodramas a los seis años, siguió con su carrera como actriz infantil.

Formó parte del elenco de ‘Mi corazón es tuyo’ y ‘Sueño de amor’; además, en los últimos años se ha vuelto un rostro recurrente de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

En 2023, ya convertida en toda una adolescente, la hija en la ficción de Fernando Colunga encarnó a ‘Alondra’ en la serie ‘Ellas soy yo’.