Fernando Carrillo volvió a hablar del romance que, asegura, mantuvo con Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina de Venezuela.

Luego de que la abogada fuera nombrada mandataria de dicha nación, el actor afirmó que mantuvo un noviazgo con ella por “tres años”.

“La conozco muy bien, fue mi pareja […] Hoy puedo decir que ha sido el amor de mi vida”, dijo en entrevista para ‘Contigo en la mañana’.

Fernando Carrillo dice que lo cuestionaban por su relación con Delcy Rodríguez

Ahondando en el tema, Fernando Carrillo aseveró que lo llegaron a cuestionar por sostener un idilio con Delcy Rodríguez.

“Si todos los amores de mi vida tienen un capítulo, Delcy tiene un tomo completo”, comentó en declaraciones retomadas por el medio ‘Remesa Daniel’.

“Fue una relación muy difícil porque tanto del lado de ella le dirían: ‘¿Qué haces tú con ese tipo que es muy interesado?’. Y del lado mío me decían: ‘¿Qué haces tú con esa tipa fea después de estar con Catherine Fulop?’”, narró.

Defendiendo su amorío, el protagonista de telenovelas como ‘María Isabel’ indicó que considera a la dirigente “bella”, así como “brillante, noble, buena amiga, protectora”.

“¡Es una lumbrera, pana! Se lee un libro de 500 páginas en una noche”, expuso, “y después hace las conclusiones”.

Fernando Carrillo quería casarse con Delcy Rodríguez

Ya previamente Fernando Carrillo se había confesado sobre los anhelos para su vida futura al lado de Delcy Rodríguez.

“Los últimos dos años he estado en Venezuela totalmente, porque además tengo al amor de mi vida aquí”, enunció en su participación en el show ‘Buenas Noches’, de Globovisión.

“Con la que espero casarme, Delcy Rodríguez, yo pienso que me debía a mi país y debo estar acá”, sentenció tajantemente.