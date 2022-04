"Es un hombre de los que ya no hay": Fernanda Castillo habló de su amor por Erik Hayser

Fernanda Castillo se siente sumamente feliz, plena y enamorada del actor de ‘Oscuro deseo’, con quien ha vivido desde las alegrías más grandes de su vida, como debutar como papás de Liam, así como enfrentarse a pruebas sumamente complejas, como la complicación que tuvo en el embarazo que la puso entre la vida y la muerte.

A lo largo de los casi ocho años que llevan juntos, Fernanda Castillo y Erik Hayser han gozado de un profundo amor que ha hecho que la actriz de ‘El señor de los cielos’ se sienta una de las mujeres más afortunadas del mundo, algo que disfruta contar con mucho gozo y amor, tal y como lo hizo en su reciente entrevista con Yordi Rosado.

“Es lo mejor que me ha pasado ese hombre”.

Cómo inició la historia de amor de Fernanda Castillo y Erik Hayser



El teatro unió los caminos de los actores en múltiples ocasiones. La obra ‘Password’ fue el escenario en donde Castillo y Hayser se conocieron.

“El siempre dice y por eso lo voy a repetir que cuando me vio dijo ‘Wow, quien es esa mujer’ y yo me bajé del escenario y dije ‘Hola, qué tal’”.



No obstante, en ese momento, su historia de amor aún no inició, ya que, en ese entonces, Erik tenía novia.

Seis meses después, en otra obra de teatro, los dos volvieron a reencontrarse y, a pesar que Fernanda sintió que sus sentimientos no eran recíprocos, Erik ya sentía bastante nerviosisismo al verla y estar cerca de ella.

En estos encuentros, la atracción fue innegable, pero al mismo no reconocida entre ambos. No obstante, su amor tuvo que esperar un año más para tomar su curso.

La actriz contó que una amiga en común los juntó en el rodaje de un proyecto de Erik. A partir de ese momento, Castillo y Hayser comenzaron a salir y a crear el amor que hoy en día los caracteriza como una de las parejas más estables del medio con más de siete años juntos, el próximo 1 de julio de 2022, celebrarán su octavo aniversario.

Fernanda Castillo explicó qué aspectos de Erik Hayser la enamoran diariamente



La actriz de ‘Una mujer sin filtros’ considera que Erik es un hombre como pocos. En sus palabras, “él es un hombre de los que ya no hay”, algo que le ha comprobado durante todo este tiempo que llevan juntos.

“Es un caballero, pero es un hombre sensible. Es un hombre al que admiro, inteligente. Me ha dado certeza, estabilidad en la vida. Me ha hecho florecer. No me puedo imaginar una mejor persona como para tener un hijo con él”.



El profundo amor que siente Fernanda por su pareja es tal que espera poder tener una historia con él que sea para toda la vida.

“Yo si espero que sea toda la vida, pero sobre todo espero que todos los días levantarme, que nos veamos y digamos ‘¿hoy todavía quieres? Sí, todavía quiero’, y que sigamos construyendo así hasta que seamos viejitos”.

Erika Hayser sumó a que Fernanda Castillo fuera una mejor persona



La actriz ahondó que en sus relaciones pasadas invertía mucha energía para que su pareja la amara y en estar sin condición para el otro, sin importar que se descuidara a ella misma.

No obstante, en Erik encontró a la persona con la que sintió por primera vez una certeza de sentirse querida, de no tener que perseguir un amor.

Esto tuvo un efecto positivo en su vida personal, en donde toda la energía que antes invertía por asegurar un amor que sentía incierto, ahora la podía enfocar en ella y así, también creció personalmente.



Además, siempre la ha ayudado a superarse a si misma y crecer profesionalmente.

“Erik fue muy paciente y muy sabio en decir “tú necesitas terminar de construir lo que tú quieras construir, para que podamos empezar a construir juntos”. Y me esperó, me acompañó, me tomó de la mano y estuvo junto a mi, me apoyó, me ayudaba a preparar mis personajes”.

Fernanda Castillo encontró en Erik Hayser a la persona con la que quería convertirse en madre



Castillo explicó que realmente ella nunca tuvo el sueño de convertirse en madre. En ningún momento lo anheló y ni siquiera se imaginaba con hijos.

No obstante, Erik tenía mucha ilusión de ser papá y gracias a ello, la actriz vio desde otros ojos la maternidad, de tal forma que se aventuraron juntos a ser papás, faceta en la que a pesar de los desafíos, se corona como la mejor de su vida.

“Ha sido muy cabrón, yo no creo que haya una cosa más difícil como persona y como pareja que tener un hijo. Te reta, te confronta, te saca demonios que no pensabas que tenías, te saca miedos que no pensabas que tenías, pero cuando lo veo, cuando nos veo a los tres, digo ‘todo vale la pena, todo lo volvería a hacer para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él (con Erik)”.

Fernanda Castillo explicó como crían a Liam



Tanto Fernanda como Erik tienen agendas apretadas por sus carreras como actores. No obstante, ambos están comprometidos a siempre estar con su hijo.

La pareja llegó al acuerdo de aceptar sus proyectos profesionales de tal forma que su hijo Liam siempre va a tener a mamá o a papá a su lado. “Cuando uno trabaja, el otro se queda en casa”, expresó.

El ejemplo más reciente de ello es que actualmente Fernanda está comprometida con la obra de teatro ‘Siete veces adiós’, mientras que Erik está en casa con Liam. Este hecho le reafirma a Castillo el profundo amor y compromiso que siente su pareja por ella y su hijo.

“(Es) Un hombre así de comprometido conmigo, con su familia y también con mi sueño, con que yo sea feliz y con que yo pueda hacer lo que más me gusta”.