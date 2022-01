Erik Hayser dice cómo enfrentó que Fernanda Castillo estuviera al borde de la muerte tras tener a su hijo

"Una de las cosas más lindas que nos ha dejado (la pandemia) es que nos ha permitido estar a Fer y a mí prácticamente solos aprendiendo a ser mamá y papá, sin amigos, tías, familiares que nos estén diciendo: 'No, el pañal no se cambia de esa manera; No, no pónle un súeter al niño'. Lo hemos aprendido nosotros y a ser equipo, eso ha sido hermosísimo".