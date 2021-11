Fernanda Castillo dejó ver la carita de su bebé: festejó sus 11 meses con una tierna foto

Fernanda Castillo se ha mantenido reservada al momento de compartir información de su bebé, Liam. En las fotos incluso no enfocaba la cara del pequeño o la tapaba con emojis, pero esta vez, con motivo de la celebración de sus 11 meses de vida, la actriz publicó una imagen en donde aparecen juntos y por primera vez se puede ver el rostro del niño.

El retrato está acompañado de un bello mensaje: "Pase lo que pase Tú me haces sonreír, TE AMO TANTO LIAM!" Por su parte, Erik Hayser, el padre del nene, dejó unas palabras en el posteo: ''l@s amo tanto’’, junto a un emoji de corazón.

La fotografía cautivó a los seguidores de Fernanda en Instagram, quienes no dudaron en dejar su respectivo like y comentario. ‘’El bebé está bello, se parece al padre mucho. Bella familia'', ‘’Es idéntico a ti Erik'', ‘’Se parece a usted’’, ‘’No, qué precioso es ese niño, por fin lo mostraste Fer, es un encanto'', ''OMG! se parece a su papá’’ son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Así ha crecido Liam, el bebé de Fernanda Castillo

Cada mes, Fernanda comparte una imagen del cumplemes de su pequeño. En septiembre, durante sus vacaciones, le dedicó unas tiernas palabras.

“Empiezo a extrañar esos días de tenerte pegado a mi pecho, estás creciendo tan rápido. Quieres ver todo y descubrir todo y a veces yo quisiera tener el tiempo de abrazarte fuerte para que nunca dejes de ser bebé. Liam”.

A principios del mes de noviembre, la actriz disfrazó a Liam para las fiestas de Halloween y Día de Muertos. En aquella ocasión, el niño llevaba un outfit de calaca y lentes de sol.

¿Qué significa la maternidad para Fernanda Castillo?

Después de la llegada de su primogénito, la actriz de 'Teresa' compartió diferentes reflexiones con sus fans. Ahí dejó en claro que la maternidad es una etapa que está disfrutando con el paso de los días.

“Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quieras o no, porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control, soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas”.