Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso

Los actores sufrieron la muerte de su pequeño hijo de tres meses en 2019. Ferdinando y Brenda le dedicaron le dedicaron desgarradores mensajes en redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Ferdinando Valencia le dedica un desgarrador mensaje a su hijo a 4 años de su fallecimiento

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su mellizo Dante el 3 de agosto de 2019, tras estar varias semanas hospitalizado por una meningitis.

La pareja de actores recordó a su hijo en su quinto aniversario luctuoso con emotivos mensajes y tiernas fotografías.

PUBLICIDAD

Ferdinando Valencia ansia ver a su hijo en su “cita eterna”

El actor compartió que extraña mucho a su pequeño y espera volverlo a ver.

"Tu vida fue la oración de un padre que nunca terminó en amén. La mía como quiera que se llame es eso que queda después de interrumpida y mientras tanto te extraño tanto, pero tanto, tanto que………………. tu punto final serán siempre mis puntos suspensivos, ¡hasta nuestra cita eterna mi amor!".

Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante.
Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante.
Imagen Ferdinando Valencia/Instagram

Más sobre Ferdinando Valencia

¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada
2 mins

¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada

Univision Famosos
Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?
2 mins

Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?

Univision Famosos
¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde
2 mins

¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde

Univision Famosos
Esposa de Ferdinando Valencia recuerda a su fallecido hijo en el que habría sido su cumpleaños
3 mins

Esposa de Ferdinando Valencia recuerda a su fallecido hijo en el que habría sido su cumpleaños

Univision Famosos
La hija mayor de Ferdinando Valencia ya tiene 20 años y es actriz: así ha cambiado Sofía
1:28

La hija mayor de Ferdinando Valencia ya tiene 20 años y es actriz: así ha cambiado Sofía

Univision Famosos
Hija de Ferdinando Valencia ya creció: es actriz y así de grande luce
2 mins

Hija de Ferdinando Valencia ya creció: es actriz y así de grande luce

Univision Famosos
"Extraño tu bendición": Ferdinando Valencia envía mensaje al estar separado de Brenda Kellerman
2 mins

"Extraño tu bendición": Ferdinando Valencia envía mensaje al estar separado de Brenda Kellerman

Univision Famosos
Ferdinando Valencia lamenta estar separado de Brenda Kellerman: 'No tenerlos me duele'
3 mins

Ferdinando Valencia lamenta estar separado de Brenda Kellerman: 'No tenerlos me duele'

Univision Famosos
Muertes de hijos de famosos que sacudieron los espectáculos: enfermedades, accidentes y más
4 mins

Muertes de hijos de famosos que sacudieron los espectáculos: enfermedades, accidentes y más

Univision Famosos
Andrea Legarreta y otros famosos que han sentido la presencia de sus seres queridos fallecidos
5 mins

Andrea Legarreta y otros famosos que han sentido la presencia de sus seres queridos fallecidos

Univision Famosos

El desgarrador mensaje de Brenda Kellerman

La actriz costarricense externó que no olvida a su hijo y siente su presencia en cada momento de su vida.

Brenda Kellerman le dedicó emotivo mensaje a su hijo Dante.
Brenda Kellerman le dedicó emotivo mensaje a su hijo Dante.
Imagen Brenda Kellerman/Instagram


"5 años mi enano hermoso. Te amaré por siempre mi amor. Mira al cielo y siente su presencia. En cada rayo de sol y cada brisa del viento, en cada estrella que brilla en la noche y en cada pájaro que canta al despertar el día. Sé que nunca olvidarás a tu hijo. Amén".

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia?

Los mellizos Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril de 2019 en Coral Springs, Florida.

Al poco tiempo de nacer Dante fue diagnosticado con meningitis bacteriana, lo que le provocó complicaciones graves como hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y la amputación de una de sus piernas.

Tadeo sobrevive y ha demostrado que le gusta bailar como a su madre.

@brenda_kellerman

Amo mi niño bello el se mete a mis videos jajaja le encata bailar 🥰🥰🥰 @TadeoValenciaKellerman #divercion #risas #loqueras #tadeo

♬ original sound - 2000s pop hits🇮🇹
Relacionados:
Ferdinando ValenciaBrenda KellermanAniversario luctuosoHijos de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD