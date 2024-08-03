Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso
Los actores sufrieron la muerte de su pequeño hijo de tres meses en 2019. Ferdinando y Brenda le dedicaron le dedicaron desgarradores mensajes en redes sociales.
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su mellizo Dante el 3 de agosto de 2019, tras estar varias semanas hospitalizado por una meningitis.
La pareja de actores recordó a su hijo en su quinto aniversario luctuoso con emotivos mensajes y tiernas fotografías.
Ferdinando Valencia ansia ver a su hijo en su “cita eterna”
El actor compartió que extraña mucho a su pequeño y espera volverlo a ver.
"Tu vida fue la oración de un padre que nunca terminó en amén. La mía como quiera que se llame es eso que queda después de interrumpida y mientras tanto te extraño tanto, pero tanto, tanto que………………. tu punto final serán siempre mis puntos suspensivos, ¡hasta nuestra cita eterna mi amor!".
El desgarrador mensaje de Brenda Kellerman
La actriz costarricense externó que no olvida a su hijo y siente su presencia en cada momento de su vida.
"5 años mi enano hermoso. Te amaré por siempre mi amor. Mira al cielo y siente su presencia. En cada rayo de sol y cada brisa del viento, en cada estrella que brilla en la noche y en cada pájaro que canta al despertar el día. Sé que nunca olvidarás a tu hijo. Amén".
¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia?
Los mellizos Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril de 2019 en Coral Springs, Florida.
Al poco tiempo de nacer Dante fue diagnosticado con meningitis bacteriana, lo que le provocó complicaciones graves como hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y la amputación de una de sus piernas.
Tadeo sobrevive y ha demostrado que le gusta bailar como a su madre.
Tadeo sobrevive y ha demostrado que le gusta bailar como a su madre.