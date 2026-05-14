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Fan de Chayanne muere esperando volver a verlo en concierto: sus órganos fueron donados

Beatriz Hernández Cano, gran admiradora del boricua, perdió la vida justo cuatro días antes de poder asistir al show que él daría en Tampico, Tamaulipas. Ella llevaba meses anhelando ver a Chayanne en persona.

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Por:Dayana Alvino
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Video Chayanne es agarrado a besos por fan en pleno concierto y él así reacciona

Beatriz Hernández Cano, una gran fanática de Chayanne, murió días antes de poder volver a ver en un concierto al boricua, algo por lo que llevaba esperando durante meses.

La admiradora perdió la vida el sábado 8 de mayo, cuatro días antes de que el cantante se presentara en la Explanada del Recinto Ferial de Tampico, Tamaulipas (México), show al cual ella planeaba asistir.

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La noticia de su deceso fue dada a conocer por su hermano, Luis, mediante Facebook, donde difundió una esquela: “No te has ido, solo aprendimos a recordarte con el alma. Descansa en paz”.

Fan de Chayanne quería “ansiosamente” verlo nuevamente en concierto

Beatriz Hernández asistió a la presentación que el intérprete de ‘Torero’ ofreció en dicha ciudad el 25 de septiembre de 2025.

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Incluso ‘posteó’ una fotografía desde el Estadio Tampico. “A momentos de vivir la experiencia. Bailemos otra vez, Chayanne”.

Beatriz Hernández Cano era fanática de Chayanne y deseaba volver a verlo en concierto, pero murió.
Beatriz Hernández Cano era fanática de Chayanne y deseaba volver a verlo en concierto, pero murió.
Imagen Beatriz Hernández Cano/Facebook y Chayanne/Instagram

Aunque el puertorriqueño salió al escenario, luego de entonar cinco temas anunció la suspensión del evento debido a la fuerte tormenta eléctrica que azotaba el área.

El espectáculo, entonces, fue reprogramado para el 12 de mayo de 2026. Durante todos estos meses, Hernández anhelaba que llegara este martes.

Al respecto, una de sus amigas relató en entrevista con Milenio Tamaulipas: “Betty esperaba ansiosamente el concierto, ya que era su fan número uno”.

“Ella había estado en la primera presentación, pero, debido a las inclemencias del tiempo, el concierto se canceló. Ella cambió su boleto para asistir a esta nueva fecha y lamentablemente murió”, explicó.

La amiga de Beatriz esperaba, tras lo sucedido, poder acercarse al reconocido artista en su show para hacerle una petición especial.

“Nos gustaría que nos pudiera autografiar algo, puesto que ella estuvo deseando el concierto y verlo personalmente. Ya que ella no está presente, nos gustaría cumplir ese último deseo que tenía”, contó.

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Órganos de fan de Chayanne fueron donados

De acuerdo con el medio, el hermano de Betty, como le decían cariñosamente, compartió en las plataformas digitales que ella era una persona solidaria y siempre dispuesta a ayudar.

Por lo mismo, puntualizó el diario, su familia tomó la decisión de donar sus órganos. Luis Hernández, de hecho, ‘reposteó’ en la red social fotografías del momento en el que transportaron los pulmones desde Tampico hasta Monterrey. Nuevo León.

Él igualmente difundió un video en el que, musicalizado con ‘Si nos quedara poco tiempo’ de Chayanne, se aprecia que médicos movilizan a Beatriz en una camilla mientras personal y pacientes le aplauden.

Hermano de Betty compartió este video.
Hermano de Betty compartió este video.
Imagen Luis Hernández/Facebook
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