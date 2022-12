El elenco de ‘Love Actually’ a 19 años de su estreno: uno de sus actores ya falleció

Han pasado casi dos décadas desde que ‘Love Actually’ llegó a la pantalla grande. Se trató de una película romántica dirigida por Richard Curtis que conquistó al público. Por eso, te mostramos qué ha sido de los protagonistas.

Hugh Grant - Primer ministro en la película ‘Love Actually’

A lo largo de la producción, Hugh Grant se metió en el papel de David, un hombre que experimenta sentimientos por una joven que trabaja con él en su nuevo puesto como primer ministro.



Tras interpretar a su personaje, Grant continuó su carrera en la industria actoral y con el paso del tiempo se ha unido a proyectos como ‘Cloud atlas’, ‘About a Boy’, ‘Paddington’ y ‘The Man From U.N.C.L.E.’, donde trabajó con celebridades como Henry Cavill y Elizabeth Debicki.





Actualmente, el actor inglés Hugh Grant tiene 62 años de edad y mantiene vigente su trayectoria. En una charla con la revista GQ el 29 de junio de 2018 habló sobre una secuencia en ‘Love Actually’.

“La escena del baile fue una terrible nube que se cernió sobre toda la producción. Para mí, ya sabes que es bastante difícil bailar si eres inglés y de mediana edad”, aseveró el intérprete.

Emma Thompson - Karen en la película ‘Love Actually’

En el clásico navideño ‘Love Actually’, Karen (encarnada por la estrella Emma Thompson) tiene una familia con Harry, quien está enamorado de otra mujer.



Este no es el único papel con el que Emma Thompson ha demostrado su talento y versatilidad, ya que es mejor conocida por su personaje de la profesora Sybill Trelawney en la saga de ‘Harry Potter’.

Asimismo, la artista, de ahora 63 años de edad, se ha unido al elenco de entregas como ‘El regreso de la nana mágica’, ‘The Love Punch’, ‘Cruella’ y ‘Matilda the Musical’, donde se transformó en la malvada señorita Tronchatoro.





Colin Firth - Jamie Bennett en la película ‘Love Actually’

Otro de los actores que participó en el drama fue Colin Firth, quien tuvo en sus manos el rol de Jamie Bennett, uno de los enamorados en 'Love Actually'.

A temprana edad, Colin inició su trabajo como actor y con el transcurso de los años ha participado en entregas como ‘Kingsman: The Secret Service’, ‘Mamma Mia!’, ‘A Single Man’ y ‘1917’, donde compartió créditos con celebridades como Mark Strong, Benedict Cumberbatch y George MacKay.



Uno de los proyectos más recientes de Colin Firth es su papel de Michael Peterson para la serie de HBO ‘The Staircase’.

Alan Rickman - Harry en la película ‘Love Actually’

A lo largo de la producción, Alan Rickman se transformó en Harry, el esposo de Karen (Emma Thompson) que está enamorado de una joven a la que le regala un collar.



‘Love Actually’ no fue la única producción en la que Rickman trabajó junto a Thompson, ya que también formó parte de la saga de ‘Harry Potter’. En ella interpretó al profesor serio y poco expresivo Severus Snape.

Alan Rickman apareció en películas como ‘Perfume: The Story of a Murderer’, ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’ y ‘Nobel Son’. Lamentablemente, el actor murió en enero de 2016 a los 69 años.

Liam Neeson - Daniel en la película ‘Love Actually’

Tras la muerte de su esposa Joanna, Daniel (Liam Neeson) debe cuidar al pequeño Sam. Ambos aprenden algunas técnicas para tener una buena relación.



Aunque en la entrega de 2003 Liam tuvo el rol de un hombre sensible, sus fans también lo han visto en películas de acción como ‘Taken’, ‘Memory’, ‘The Ice Road’ y ‘Blacklight’ donde se convirtió en Travis Block.

Durante una charla con Parade el 22 de abril de 2022, el actor recordó sus inicios como artista en obras de teatro escolares. Asimismo, destacó cómo descubrió su pasión por ese trabajo.

“Soy una persona tímida y siempre lo fui, pero en el escenario me encantaba eso de ‘Dios, la gente me mira y me escucha’. Eso me dio un zumbido. No voy por ahí diciéndole a alguien: ‘Soy una leyenda viviente irlandesa”, aseguró.

Thomas Brodie-Sangster - Sam en la película ‘Love Actually’

Con tan sólo 13 años, Thomas Brodie-Sangster se metió en el papel de Sam; no obstante, este no fue su debut en la pantalla grande, ya que el artista ya había protagonizado entregas como ‘The Miracle of the Cards’ (2001) y ‘Station Jim’ (2001).



‘The Maze Runner’, ‘Godless’, ‘The Queen’s Gambit’ y ‘Game of Thrones’ son sólo algunas de las producciones en las que el joven de ahora 32 años ha participado.

