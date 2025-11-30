Presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! no celebra Navidad desde hace "7 años" con su hija: "Es difícil"

Video Kerly Ruiz creyó que no volvería a ver a su hija jamás: se separó de ella por una fuerte razón

En el especial conjunto que Desiguales y ¡Siéntese Quien Pueda! tuvieron el pasado Día de Acción de Gracias se vivieron momentos emotivos entre los presentadores.

Y uno de ellos tocó fibras muy sensibles para una de las panelistas.

Presentadora revela por qué no pasa Navidad con su hija

Uno de los puntos discutidos fue el dilema que enfrentan los padres separados o divorciados sobre con quién deben pasar los hijos fechas tan significativas como Thanksgiving o Navidad.

"Es una pena que normalmente son los jueces los que toman esas decisiones y ellos no saben nada y meten la pata", dijo la doctora Nancy Álvarez durante el debate.

"Eso de que el niño tiene que ir con el papá y que nunca pueda estar en tal fecha con la mamá, ¿qué es eso?", expresó.

La situación tocó fibras sensibles en el panel, especialmente en Kerly Ruiz, quien reveló que vive esta realidad desde hace años y no pasa la Navidad con su hija Gail, de 8 años.

"Lo acaba de decir la doctora, a veces los jueces deciden esto. Yo hace 7 años lo estoy viviendo", confesó.

"Todas las Navidades y Fin de Año mi hija tiene que viajar a Venezuela a estar con su papá", compartió la venezolana.

Ruiz reconoció que, aunque "es difícil" y "en el momento no lo entendemos", ha aprendido a verlo desde otra perspectiva.

"Pero yo también tengo que ponerme como madre y decir 'ok, todo el año Gail está conmigo, también es el deber como su papá y ella quiere estar con su papá de crear memorias', entonces de eso se trata: de tener un equilibrio. Y si mi hija es feliz hay que dejarla ser feliz", concluyó.