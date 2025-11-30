Hijos de famosos

Presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! no celebra Navidad desde hace "7 años" con su hija: "Es difícil"

Una conversación entre los presentadores de ¡Siéntese Quien Pueda! y Desiguales tocó de cerca a una de las conductoras quien reveló por qué desde hace años no pasa Navidad junto a su hija.

No te pierdas ¡Siéntese Quien Pueda! por Univision de lunes a viernes a las 2PM/1C

Univision picture
Por:Univision
Video Kerly Ruiz creyó que no volvería a ver a su hija jamás: se separó de ella por una fuerte razón

En el especial conjunto que Desiguales y ¡Siéntese Quien Pueda! tuvieron el pasado Día de Acción de Gracias se vivieron momentos emotivos entre los presentadores.

Y uno de ellos tocó fibras muy sensibles para una de las panelistas.

PUBLICIDAD

Presentadora revela por qué no pasa Navidad con su hija

Uno de los puntos discutidos fue el dilema que enfrentan los padres separados o divorciados sobre con quién deben pasar los hijos fechas tan significativas como Thanksgiving o Navidad.

Más sobre Hijos de famosos

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años
1 mins

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Univision Famosos
¿De qué murió el hijo de 5 años del exfutbolista Fernando Navarro? Lo que se sabe del funeral
1 mins

¿De qué murió el hijo de 5 años del exfutbolista Fernando Navarro? Lo que se sabe del funeral

Univision Famosos
Muere hijo del exfutbolista Fernando Navarro a los 5 años: lo que se sabe
2 mins

Muere hijo del exfutbolista Fernando Navarro a los 5 años: lo que se sabe

Univision Famosos
Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán revela por qué a su mamá le "da ansia" que tenga novio
0:56

Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán revela por qué a su mamá le "da ansia" que tenga novio

Univision Famosos
Al borde del llanto, Grettell Valdez pide a la prensa “cambiar de tema” para no hablar de su hijo
1:00

Al borde del llanto, Grettell Valdez pide a la prensa “cambiar de tema” para no hablar de su hijo

Univision Famosos
La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió
1:26

La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió

Univision Famosos
Erika Buenfil dice que su hijo no pasará las fiestas navideñas con los Zedillo y eso “no es negociable”
1:00

Erika Buenfil dice que su hijo no pasará las fiestas navideñas con los Zedillo y eso “no es negociable”

Univision Famosos
Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años
2 mins

Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años

Univision Famosos
Muere bebé de famosa ‘influencer’: comparten tristes fotos de la pequeña
0:53

Muere bebé de famosa ‘influencer’: comparten tristes fotos de la pequeña

Univision Famosos
Victoria Ruffo hace dura acusación a Eugenio Derbez sobre la manutención que le daba para su hijo
2 mins

Victoria Ruffo hace dura acusación a Eugenio Derbez sobre la manutención que le daba para su hijo

Univision Famosos

"Es una pena que normalmente son los jueces los que toman esas decisiones y ellos no saben nada y meten la pata", dijo la doctora Nancy Álvarez durante el debate.

"Eso de que el niño tiene que ir con el papá y que nunca pueda estar en tal fecha con la mamá, ¿qué es eso?", expresó.

La situación tocó fibras sensibles en el panel, especialmente en Kerly Ruiz, quien reveló que vive esta realidad desde hace años y no pasa la Navidad con su hija Gail, de 8 años.

Kerly Ruiz, de ¡Siéntese Quien Pueda!, reveló que desde hace "7 años" no puede pasar Navidad junto a su hija Gail.
Kerly Ruiz, de ¡Siéntese Quien Pueda!, reveló que desde hace "7 años" no puede pasar Navidad junto a su hija Gail.
Imagen Kerly Ruiz/Instagram


"Lo acaba de decir la doctora, a veces los jueces deciden esto. Yo hace 7 años lo estoy viviendo", confesó.

"Todas las Navidades y Fin de Año mi hija tiene que viajar a Venezuela a estar con su papá", compartió la venezolana.

Ruiz reconoció que, aunque "es difícil" y "en el momento no lo entendemos", ha aprendido a verlo desde otra perspectiva.

"Pero yo también tengo que ponerme como madre y decir 'ok, todo el año Gail está conmigo, también es el deber como su papá y ella quiere estar con su papá de crear memorias', entonces de eso se trata: de tener un equilibrio. Y si mi hija es feliz hay que dejarla ser feliz", concluyó.

Video Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”
Relacionados:
Hijos de famosos¡Siéntese Quien Pueda!SeparacionesFiestas y CelebracionesNavidadFamososCelebridadesTelevision

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX