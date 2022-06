7 famosos que tuvieron incidentes con sus fans: algunos se rieron y otros no lo tomaron bien

Los incidentes entre famosos y sus fans provocan diversas reacciones, pues dependiendo del humor de cada uno es como se resolverá la situación.

Por eso aquí te contamos siete altercados que tuvieron los seguidores de diferentes artistas y cómo fue que cada uno lo resolvió a su manera.

Fher de Maná

Fher, vocalista de la agrupación mexicana, cayó al suelo cuando una de sus fanáticas se abalanzó a él con mucha fuerza en pleno concierto.

Esto ocurrió en The Kia Forum, en California, después de que la chica fuera seleccionada por miembros del staff para que subiera al escenario.

Sin embargo, su emoción fue tanta que brincó para que el músico la cargara y éste cayó al piso junto con ella.

En lugar de enojarse, Fher se rió de lo sucedido y hasta le sugirió practicar fútbol americano.

Dulce María con RBD

La antigua integrante de RBD recordó en entrevista con Yordi Rosado (2021) la vez que tres fanáticos de la banda murieron durante un evento en Brasil.

El incidente ocurrió en 2006, cuando RBD fue por primera vez a dicho país con el fin de firmar autógrafos y cantar dos canciones en vivo; lamentablemente los organizadores no contemplaron que iría más gente de lo que cabía en el recinto.

El ajetreo de la multitud provocó varios heridos y tres decesos, hechos que ninguno de los artistas supo hasta después; y, aunque no fue su culpa, Dulce María se vio afectada psicológicamente:

“Fue algo terrible, porque finalmente sabes que si tú [aunque no sea tu culpa] no hubieras ido a cantar ahí entonces la gente no se hubiera muerto. Es algo que traía cargando, tenía pesadillas y seguía en friega. Al día siguiente nos dieron un reconocimiento y salimos todos de negro e hinchados [por haber llorado tanto]”.

Anuel AA

En un concierto de Madrid, en pleno verano de 2022, al artista urbano le lanzaron una botella de plástico cuando interpretaba su sencillo ‘Adicto’.

Anuel no supo quién fue realmente el agresor, pero al ver al público de inmediato despotricó contra una fanática de cabello azul:

"A la que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención. No sea tan tonta gata infeliz. Me cago en tu vida mil veces", se oye en el video que se hizo viral.



Y no ha sido la única ocasión, el viernes 24 de junio del 2022, en Zúrick, Suiza un fanático burló la seguridad y subió al escenario para abrazar al cantante e incluso lo tumbó al piso.

Varios elementos de seguridad intervinieron debido a que el hombre no soltaba a Anuel AA; durante varios segundos forcejearon con él hasta que lograron someterlo y bajarlo del escenario.

Christian Nodal

Al cantar de regional mexicano le ocurrió algo parecido a Anual en uno de sus último concierto como parte del tour Forajido.

El incidente ocurrió en Bolivia cuando el artista interrumpió su show porque unos asistentes comenzaron a tirarle hielos desde su lugar. Entonces pidió que seguridad sacara a los agresores:

“Sácalos a la chingada y págalse su boleto. A mí no me van a estar aventando hielo, yo los estoy respetando y ustedes no me están respetando”, comentó el músico.

Nodal explota contra fans y los corre de su concierto en Bolivia, ¿por qué lo hizo?

Belinda

La actrriz y cantante igualmente puso pausa a su presentación en el escenario para dirigirse a los asistentes.

Esto sucedió en septiembre de 2016 cuando la cantante se presentó en Xalapa y vio que una chica del público no se paraba a cantar o bailar sus canciones:

"Yo creo que en esta canción, hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te puedes ir".

Adam Levine con Maroon 5

El 23 de octubre del 2021, Maroon 5 brilló en el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles para recoger fondos para la investigación del cáncer de mama.

El momento fue interrumpido cuando una joven burló a la seguridad y abrazó a Adam Levine, quien molestó gritó "Fuck" ("joder") e hizo un gesto explícito que los usuarios interpretaron de asco.



Su reacción fue criticada por el público y el cantante de 42 años tuvo que salir a explicar lo que había sucedido en un video en redes sociales.

"Pensar que alguien podría creer que yo pensaba que nuestros fans estaban por debajo de nosotros o eran menos que nosotros me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy, no es lo que he sido nunca. Me sorprendí mucho. Y a veces cuando te sorprendes, tienes que sacudirte y seguir adelante, porque estoy haciendo mi trabajo ahí arriba", declaró.

Danna Paola

El usuario de TikTok @chriszarojo compartió el 19 de agosto del 2021 un clip donde se puede ver cómo sube al escenario del Teatro Diana en donde la mexicana estaba cantando y la abraza.

Inmediatamente la seguridad intervino, pero ella sorprendió a todos cuando los detuvo y le regresó muy cariñosa el abrazo al fan.