Denzel Washington ha inspirado a estos famosos: uno hasta tiene un tatuaje de su rostro

Como grandes celebridades que se han ganado un lugar importante en Hollywood, la vida de Denzel Washington ha seguido un largo camino en el entretenimiento, que lo ha llevado a convertirse en un reconocido actor y director.

Denzel comenzó su carrera como intérprete cuando era muy joven y gracias a su talento, el protagonista de ‘Man on Fire’ puede presumir dos premios Oscar; uno como Mejor Actor de Reparto en 1989 por su papel de Silas Trip en la producción ‘Glory’, y otro como Mejor Actor al dar vida a Alonzo Harris en ‘Training day’.



Aunado a su gran talento como actor, el director, de 67 años, ha sabido demostrar su sabiduría a través de palabras y ha inspirado a cientos de sus seguidores, entre ellos algunos famosos que a continuación te presentamos.

Will Smith

Durante la entrega de los Premios Oscar 2022, Will le dio una bofetada a Chris Rock por un comentario sobre su esposa, Jada Pinkett, y Denzel estaba en primera fila cuando ocurrió el incómodo suceso.

En la gala, al recibir el premio a Mejor Actor por la cinta ‘King Richard’, Smith dio un discurso en el que mencionó que Washington habló con él fuera de los reflectores y le comentó “cuando estés en tu mejor momento ten cuidado, porque es ahí cuando el diablo viene por ti”.

Cabe destacar que la amistad entre Denzel Washington y Will Smith se remonta a la década de los 90, cuando ambos coincidieron en importantes eventos de Hollywood.

Jamie Foxx

En 2019, Denzel Washington fue homenajeado en el AFI Achievement Award y el actor Jamie Foxx dirigió unas palabras para el intérprete; comentó que está agradecido con sus consejos para seguir en el mundo del entretenimiento.

“He tenido a Denzel en mi casa. Me gusta decirlo porque no mucha gente tiene la oportunidad de hacer eso. Se sentó en la mesa y habló con todos nosotros una noche; todos los actores jóvenes que se acercaban y las actrices. (...) Te dice cómo aferrarte a lo artístico, cómo no olvidar que estamos aquí con un propósito diferente. Esa noche habló con todos nosotros y nos hizo sentir absolutamente que podíamos hacerlo”, aseveró.

Chadwick Boseman

Lamentablemente, Chadwick murió en agosto de 2020 víctima de cáncer, no sin antes protagonizar la cinta ‘Pantera negra’ que vio la luz en 2018.

El mismo año del estreno de la producción que lo llevó a la fama, el histrión recordó que, sin saberlo, Denzel Washington pagó sus estudios.

En una entrevista para el show de Jimmy Fallon, Boseman admitió que “fue al azar”, pero eso le permitió realizar un intercambio a la Universidad de Oxford en Reino Unido.

Asimismo, durante su discurso en el AFI Achievement Award de 2019, el actor agradeció a Denzel y aseguró que: “No existe Pantera negra sin Denzel Washington”.

Drake

Si algo caracteriza al rapero son sus tatuajes; Drake tiene diversos diseños y, si bien el intérprete no señaló directamente a Washington como alguien a quien admira, sí plasmó en su piel el rostro del actor.

La imagen, que corresponde al papel que dio vida durante la película de 1990 ‘Mo’ Better Blues’ se encuentra en la parte baja de la espalda del cantante.

Al respecto, en una charla con Jimmy Fallon, Denzel habló sobre el dibujo.

“Pienso que él (Drake) tiene otros tatuajes de gente a quien admira”, aseguró.

Issa Rae

Conocida por proyectos como ‘The Lovebirds’, ‘Insecure’ y ‘La fotografía’, Issa se sumó a los famosos que agradecieron a Washington por inspirar a jóvenes en el mundo del entretenimiento.

Con breves palabras, la actriz señaló que Denzel es “ese hombre” que atrapa con su trabajo en la pantalla.

“Denzel borró por completo mi versión de fácil, (...) eso es lo que Denzel hace, encarna y comanda los papeles que asume en sus actuaciones (...) estoy aquí para celebrar y para dar las gracias señor por darle a esta chica negra apasionada con adn de sequía alguien en quien creer, para aspirar y soñar con. Gracias Denzel por todo lo que haces”, puntualizó.