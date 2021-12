7 mamás que mostraron su cuerpo postparto: Ariadne Díaz se sintió orgullosa

El embarazo es una etapa muy compleja para la mujer, ya que su cuerpo sufre cambios que pueden durar desde unas semanas hasta toda la vida.

Para demostrar que esos procesos son parte natural de la vida, algunas famosas han compartido sus fotografías postparto, que muestran las transformaciones que provoca el llevar a un bebé en el vientre durante meses.

Ariadne Díaz

En junio del 2016, la actriz mexicana Ariadne Díaz compartió con sus seguidores de Instagram los cambios que sufrió su cuerpo antes, durante y después del embarazo.

En la publicación explicó lo complicado que fue recuperar su peso original, ya que tuvo que ser muy disciplinada con su dieta y seguir una rutina de ejercicio, aunque también aceptó que de vez en cuando comió antojitos mexicanos.

Fernanda Castillo

Castillo subió a su Instagram una fotografía en donde mostró algo con lo que las mamás primerizas seguramente se sintieron identificadas: el cansancio acumulado a tan solo unos días de dar a luz.

La actriz escribió que sus visibles ojeras se debían a la falta de descanso, seguramente debido a que tenía que alimentar a su bebé cada determinado tiempo.

Kate Hudson

En octubre del 2018, poco tiempo después del nacimiento de su hija Rani, Kate Hudson comenzó el proceso para recuperar el cuerpo que tenía antes de su embarazo.

Una vez que se acostumbró a la rutina de su bebé, la modelo pudo darse un tiempo para comenzar con sus ejercicios. Su objetivo era perder 25 libras, por lo que se dispuso a entrenar y a comer de forma saludable.





P!nk

La estrella del pop P!nk mostró cómo estaba su cuerpo después de dar a luz a su segundo hijo, Jameson Moon. En la publicación, la cantante explicó que pesaba 160 libras y medía poco más de 5 pies, por lo que se veía con más sobrepeso de lo que tenía.

"Sé que no estoy en mi objetivo ni en ningún lugar cerca de él después del segundo bebé, pero maldita sea, no me siento obesa”, comentó

Amy Schumer

La comediante y actriz tuvo a su bebé Gene en el 2019 y poco tiempo después de la labor de parto, publicó una selfie mostrando la cicatriz de su cesárea, diciendo que se veía muy bien ese día. Durante todo su embarazo, Amy publicó fotografías y mensajes para compartir ese proceso con sus fans.





Ashley James

La estrella de 'Made in Chelsea' hizo un seguimiento de los cambios que tuvo su cuerpo hasta el nacimiento de su hijo. Dos horas después del parto, Ashley escribió un mensaje para describir lo que sintió en ese momento.

“El embarazo y el parto me han dado un nuevo aprecio por mi cuerpo, y miro cada día con asombro todos los pequeños cambios. He estado documentando mi cuerpo con total fascinación”

“Las dos primeras imágenes están tomadas 2 horas después de dar a luz en el hospital, la foto 3 es de ayer, y las fotos 4 y 5 están tomadas unos días antes del parto. Los vídeos tienen un día de diferencia”

Ashley Graham

La modelo Ashley Graham publicó en febrero del 2020 una fotografía suya en bikini, en donde mostraba las estrías que ganó producto del estiramiento de su piel por el crecimiento del bebé.





“Algunas cosas que me encantan: ¡un lindo traje de baño y una sesión de fotos en el patio trasero con la familia! ¡Nos lo hemos pasado muy bien aprovechando al máximo este verano en Nebraska y estos trajes me hacen sentir genial para mi primer verano como mamá!”, comentó la modelo.