Famosas que presumieron a sus bebés y aprovecharon para dar un mensaje sobre la lactancia

El hijo de la youtuber mexicana nació el 29 de septiembre de 2021 y ella, poco a poco, ha mostrado algunos momentos con él, entre ellos una serie de fotos amamantando.

En dicha publicación, Yuya escribió que casi todo el día está con el pecho de fuera, sin peinarse y en pijama, cuestionando “absolutamente todo”. Y en unas historias de Instagram confesó que ha sido más complicado de lo que esperaba pero sigue comprometida con ello.



Asimismo, estas otras famosas han contado sus experiencias acerca de la lactancia. En los comentarios, sus seguidoras, agradecen que se normalicen estos temas y califican sus imágenes como "poderosos ejemplos".

Michelle Renaud

El 12 de marzo de 2017, la intérprete se convirtió en mamá de Marcelo y seis meses después compartió una imagen dándole leche al pequeño.

Michelle acompañó la publicación de un texto sobre la experiencia de amamantar:

… la LACTANCIA a demanda para mí es lo más maravilloso, no solo lo más sano y lo mejor que le puedo ofrecer a mi bebé. Es el momento donde me siento más conectada con él: cada vez que come se convierte en un momento único, sólo él y yo.

Aislinn Derbez

Desde el nacimiento de Kailani el 25 de febrero de 2018, la actriz ha hablado abiertamente de la lactancia y de las dificultades que tuvo que cruzar, ya que al inicio tenía dolores y molestias hasta que finalmente logró acomodarse.

También le mostró a sus seguidores hasta que dejó de dar leche, a finales de 2019, que no tenía ningún problema con amamantar en público, debido a que ella no entiende “porque tendría que ser algo pudoroso”.

Cargando Video... Lactancia en bicicleta: la nueva modalidad de Aislinn Derbez para alimentar a Kailani (mientras Mauricio pedalea)

Incluso, actualmente, Aislinn sigue recordando lo que vivió con su pequeña, dando un mensaje a las mujeres de que están solas y que busquen "información para que no se den por vencidas".

Marlene Favela

Aunque a la intérprete de 44 años se le ve siempre contenta con su pequeña de dos años, recientemente confesó en una entrevista con Jomari Goyso que no siempre deseó ser mamá. Por su trabajo, ella nunca se vió con hijos y “no lo necesitaba para ser feliz”; todo cambió cuando se enteró de que estaba embarazada.

Cargando Video... Marlene Favela confesó que no quería ser madre: así cambió de opinión



Desde entonces ha compartido los momentos más especiales que ha tenido con Bella Seely. Entre ellos se encuentra una imagen que publicó el 12 de diciembre de 2019, cuando su hija tenía dos meses, alimentándola.

Amamantar a tu bebé es el mejor regalo de la vida y así con esta foto que habla de la línea continua del amor y de la vida…”, escribió Marlene.

Zuria Vega

La actriz tiene dos hijos, Lúa y Luka, y a ambos los amamantó. Con su segundo bebé, a quien le dio leche por un año, Zuria compartió varios momentos de su experiencia, confesando que a veces fue complicado pese a que terminó siendo una experiencia "hermosa".

La lactancia es un camino de mucha paciencia, resistencia, cansancio, a veces dolor pero sobre todo de mucho AMOR. Pocas cosas en la vida tan hermosas como ver crecer a tu bebé con tu leche, esa conexión única cada vez que le das de comer”, describió la mexicana.



Cuando sus seguidores le pidieron consejos sobre la lactancia, la intérprete dio algunos secretos, recordando que no debe doler y que es mejor pedir ayuda.

Cargando Video... Zuria Vega regala tres tips para las madres que quieren amamantar a sus hijos

Fernanda Castillo

En una publicación del 19 de julio de 2021, la actriz mostró las dificultades que ha tenido que superar para poder amamantar a su hijo Liam. El pequeño nació el 19 de diciembre de 2020 y casi un mes después Fernanda tuvo complicaciones postparto que la llevaron al hospital, tras lo cual la cantidad de leche que producía disminuyó.