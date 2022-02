Famosas que hicieron desnudos y contaron todo: a varias les afectó, otras están orgullosas

Cuando vemos en la pantalla a una de las famosas actrices interpretando una escena de desnudo, todo parece ser muy profesional.

A pesar de ello, no a todas les ha encantado y, algunas, hasta se sintieron presionadas por los directores.

#1 Dakota Johnson

Alcanzó el éxito en la pantalla grande al protagonizar la cinta ’50 Sombras de Grey’, película que tenía alto contenido erótico.

En febrero de 2018, dijo en una entrevista para Marie Claire que, durante el rodaje de la cinta, vivió un momento demasiado incómodo al ser vendada de los ojos.

#2 Salma Hayek

En diciembre de 2017, la actriz veracruzana escribió un artículo para el diario The New York Times, en donde reveló su relación con Harvey Weinstein, a quien describió como “mi monstruo”.

“Me esposaron con los brazos y las piernas a la puerta. Es como una valla que se cae. Y me vendaron los ojos y fue algo impactante, porque no me di cuenta de que no importa qué tan preparado o ensayado estuviera, cuando tus sentidos se pierden así, no puedes controlar la forma en que reaccionará tu sistema nervioso. Así que fue realmente complicado navegar por esa escena”.



En el escrito, Salma relató cómo el productor la orilló a realizar un desnudo durante el rodaje de la película ‘Frida’, pues le dijo que de no hacerlo, la película nunca vería la luz.

#3 Evangeline Lilly

Alcanzó la fama tras su actuación en la serie ‘Lost’, sin embargo, confesó que nunca se sintió cómoda con las escenas en las que debía desnudarse.

“Me quedó claro que nunca me dejaría terminar la serie sin cumplirle su fantasía, de algún modo u otro. No había cómo negociar. Tuve que decir que sí. Para cuando terminamos el rodaje estaba tan deshecha emocionalmente que tuve que distanciarme de los aspectos de posproducción”.



En 2018, en una conversación en el podcast The Lost Boys, compartió que fueron dos ocasiones en las que tuvo que hacer un desnudo.

Esto la llevó a retirarse de la actuación durante un tiempo, hasta que le ofrecieron un papel en la cinta el Hobbit.

#4 Emilia Clarke

Su papel como Daenerys Targaryen, en la serie ‘Game of Thrones’ (2011), trajo consigo no sólo popularidad, sino muchas inseguridades para la actriz.

En 2019, durante una charla en el podcast del actor Dax Shepard, admitió que las escenas de desnudos fueron lo más difícil para ella durante las grabaciones, pues recién había salido de la escuela de teatro y obtenía su primera oportunidad.

“En la tercera temporada tuve una mala experiencia en el set de rodaje, cuando básicamente me sentí acorralada para hacer una escena parcialmente desnuda y sentí que no tenía otra opción más que hacerla… En la temporada 4 surgió otra escena en la que Kate se desvestía. Entonces dije: Esto es todo, nada más. Nunca más volveré a quitarme la ropa en la serie. Y no lo hice".

#5 Sydney Sweeney

Si no has visto la serie de HBO ‘Euphoria’, te contamos que ‘Cassie’, el personaje que interpreta Sydney Sweeney, realiza algunas escenas de desnudos, que de acuerdo con la actriz, eso le ha valido que no reconozcan su trabajo.

“Esto es algo que me ha molestado desde hace un tiempo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en ‘Euphoria’. Creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago ‘The White Lotus’ y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Y yo digo: ‘¿No viste eso en ‘Euphoria’? ¿No lo viste en ‘The Handmaid’s Tale’?”, expresó Sydney Sweeney en una entrevista con The Telegraph, en 2022.



Por otra parte, contó en otra entrevista en enero de 2022, para el diario The Independent que, el productor Sam Levinson, jamás la hizo sentir incómoda.

"Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo… He tenido experiencias en las que quiero ir a casa y limpiarme completamente porque me siento repugnante... No me sentía cómodo con mi compañero de reparto o el equipo."