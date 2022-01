“Nunca nos dieron una liquidación”, aseguran los familiares de colaboradores de Jenni Rivera que murieron con ella

Familiares de colaboradores de Jenni Rivera que murieron con ella están enojados, porque supuestamente no han recibido absolutamente nada a nueve años del trágico accidente aéreo que acabó con sus vidas.

“Los Rivera han ignorado a todas las familias del equipo de Jenni, y que hacía posible todo lo que era ella artísticamente”, dijo Cristina Sánchez, hermana del estilista Jorge Armando Sánchez Vásquez, conocido como Gigi, a 'TVyNovelas'.

Gigi murió junto a Jenni, así como el maquillista Jacob Yebale, el abogado Mario Macías, el publicista Arturo Rivera y dos pilotos, el 9 de diciembre de 2012, cuando la avioneta en la que iban se desplomó poco después de salir de Monterrey, México.

Según Sánchez, ella y otros familiares de los difuntos colaboradores pidieron a Rosie Rivera que les diera una compensación, pero la ex directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises nunca les entregó nada.

Cuando se les preguntó si habían recibido algún apoyo económico de parte de Rosie, Sánchez respondió:

“Ninguno. Ni yo ni mi familia ni nadie. Cuando ocurrió el accidente recibimos apoyo de artistas como Espinoza Paz y Banda El Recodo para gastos, como el boleto de avión para viajar a Monterrey y con la cremación del cuerpo de mi hermano, porque los Rivera ni de los gastos funerarios se preocuparon”.

Otra presunta agraviada, Alba Cristian, viuda del abogado de Jenni, pidió específicamente una “liquidación”.

“(Rosie) es muy grosera, nunca quiso hablar con nosotros … Nunca nos ayudó, les valimos, nunca nos dieron una liquidación”, comentó.

Familiares de los pasajeros que murieron con la Diva de la Banda demandaron en 2013 a Jenni Rivera Enterprises y tres empresas propietarias y expropietarias de la aeronave siniestrada, por presunta negligencia.

"Causa muchas dudas el porqué Jenni Rivera escogería esta carcacha aérea", dijo el abogado de los querellantes Vance Owen al anunciar la demanda civil presentada en Los Ángeles que pedía una compensación por daños y perjuicios. "La diferencia entre Rivera y nuestros clientes que es que ellos no escogieron el avión".

Tres años después, una jueza falló que solo la compañía Starwood Management LLC, propietaria de la aeronave, tenía que pagar 70 millones de dólares a los demandantes. No quedó claro si Starwood ya cumplió con la orden judicial.

Tampoco se sabe si Jenni Rivera Enterprises tiene alguna responsabilidad con sus colaboradores mexicanos, conforme a la ley mexicana, porque se desconoce si ellos fueron contratados en México y, si lo fueron, qué tipo de contrato tuvieron y cuanto tiempo trabajaron con ella.

Como quiera, Sánchez reiteró que le gustaría que la nueva directora ejecutiva de Jenni Riviera Enterprises, Jacqie Rivera, una de las hijas de la estrella del regional mexicano, atendiera su pedido.

“Sí me gustaría hablar con (Jacqie), decirle que no nos olvide. No es justo que nosotros tuvimos los muertos y ellos se llevan los beneficios, los homenajes. Y de nuestros familiares, ¿quién se acuerda? Mi hermano figuró en la bioserie. Legalmente se nos debió pedir permiso, ya que obtuvieron ganancias de eso”, puntualizó.