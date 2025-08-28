Fabiola Campomanes está hospitalizada: revela “problemas” por implantes de seno “contracturados”

Video Fabiola Campomanes muestra las heridas que le dejó un tratamiento facial y hace un llamado a no obsesionarse

Fabiola Campomanes está hospitalizada. La actriz anunció su estancia en una clínica a través de sus redes sociales, donde advirtió que una complicación con sus implantes de seno era la causa.

La intérprete, de 53 años, compartió que después de más de 20 años había decidido removerse los implantes, sobre todo, por la “inflamación general” que comenzó a presentar su cuerpo, además de otros padecimientos.

“Quiero empezar agradeciendo a todos los que me han escrito, que han estado pendientes de mí por Instagram y por WhatsApp. De verdad, gracias infinitas por tanto cariño. Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma”, escribió este 28 de agosto.

Fabiola Campomanes reaparece desde el hospital. Imagen Fabiola Campomanes / Instagram



“Aunque hace 8 años empecé con problemas —contractura en uno, luego en el otro—, decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos. La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natural, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás. Pero con el tiempo, mi cuerpo me habló más fuerte. Empecé a sufrir una inflamación general, manchas y otros síntomas que entendí podían estar relacionados con un rechazo a los implantes. Y ahí fue cuando lo decidí: era momento de removerlos”, explicó.

Fabiola Campomanes reconoció que durante mucho tiempo tuvo miedo de someterse a una extirpación por temor “a las cicatrices”. Sin embargo, aseguró que luego del proceso quirúrgico se sentía “libre”.

“Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo”, dijo.

“Esta es mi manera de ver las cosas hoy en día. Y aquí estoy, compartiéndolo con ustedes, desde la verdad, desde la gratitud y desde la libertad”, sentenció al pie del video donde su médico le informa que uno de los implantes está “todo contracturado”.

La actriz se realizó una extirpación de implantes. Imagen Fabiola Campomanes / Instagram



“Todo deforme… No está roto, pero ve cómo está... todo contracturado… ve como tiene un aceitito”, se le escucha decir al médico.

¿Qué enfermedad tenía Fabiola Campomanes?: su hija da detalles

De acuerdo con Fabiola Campomanes, su padecimiento forma parte de lo que médicamente se conoce como “Breast Implant Illness”, el cual se refiere a una amplia gama de síntomas causados por los implantes mamarios.

“Llevo meses lidiando con un tema de inflamación (…) ya no sabía qué hacer (…) y ya había escuchado de esto que se llama Brest Implant Illnes”, dice Campomanes, a lo que su hija explica a detalle: “Es que años después, el cuerpo rechaza estos implantes y tiene diferentes síntomas a consecuencia de ellos como fatiga crónica, dolores musculares, dolores de cabeza, inflamación… erupciones en la piel, entre otras cosas”.