La hija de Fabiola Campomanes ya tiene 30 años y parece su hermana: sus fotos roban suspiros

Fabiola Campomanes es parte de las famosas que son madres solteras y han demostrado con creces su fortaleza y determinación por sacar a sus hijos adelante.

La actriz de ‘Teresa’ (que puedes ver gratis en ViX) debutó en la maternidad a los 19 años de edad con el nacimiento de su hija Sofía, quien llegó a este mundo el 30 de octubre de 1992.



La bendición de su pequeña llegó en un momento sumamente difícil para Fabiola, puesto que el padre de la pequeña falleció de manera inesperada.

No obstante, Fabiola estaba convencida con su deseo de madre. 30 años después, su hija Sofía cautiva con su belleza y con lo mucho que se parece a la actriz: para muchos de sus fans parecen hermanas.

Sofía, la hija de Fabiola Campomanes, que heredó su belleza y siguió sus pasos: fotos



La actriz de 'Las tontas no van al cielo' mantuvo a su hija lejana del mundo del espectáculo durante su niñez.

“De chiquita no quise traerla mucho a los foros, ni involucrarla mucho, porque pensé que iba a hacer otra cosa”, contó en el programa Faisy Nights, el 27 de abril de 2022.

Sofía Campomanes efectivamente estuvo lejana de la actuación. De hecho, estudió diseño de modas por un tiempo. No obstante, hace unos años se dio cuenta que su verdadera pasión estaba en la actuación.

“Lo llevó en la sangre… tengo una gran, gran, gran maestra porque mi mamá es una gran actriz. No me cabe la menor duda. La verdad es que me ha apoyado en todo”, comentó Sofía a ‘Sale el sol’, en junio de 2018.

Sofía ha actuado en varios programas unitarios y telenovelas como ‘La Jefa del Campeón’, ‘Esta historia me suena’ y ‘Como dice el dicho’ (que puedes ver gratis en ViX).



Además de su carrera como actriz, la joven de 30 años ha demostrado su talento como modelo.

En su Instagram cuenta con varias fotos de photoshoots profesionales e incluso ha hecho sesiones especiales con su mamá, como cuando posaron juntas para la revista Marie Claire en mayo de 2022.



Más allá de sus fotos profesionales, su talento frente a la cámara también lo deja en claro en las múltiples fotos de sus viajes; en especial cuando posa en bikini.

La joven también regala sus mejores poses en la alfombra roja de diversos eventos de la farándula, en los que se corona como la mejor ‘date’ de su mamá.

Como muchas famosas que parece que reencarnaron en sus hijas, Fabiola y Sofía comparten una gran belleza que constantemente es elogiada por sus fans.

Sus seguidores en redes sociales aseguran que parecen hermanas o que son igualitas.

“Estas igualita a tu mami”; “Parecen hermanas”; “Yo siempre creí que eran hermanas”; “Dos gotitas de agua”, “Parecen hermanas!!! Bellas las dos!”; “Igualitas”, con algunos de los mensajes que los internautas les dedican en las fotos que comparten juntas.



Con respecto a su vida personal, Sofía Campomanes ha compartido con sus más de 101 mil followers en Instagram el gran amor que disfruta con su novio Diego Alcalá.

Desde 2020, la actriz ha compartido fotos con su pareja, con quien ha explorado múltiples destinos del mundo.



Cuéntanos, ¿conocías a la hija de Fabiola Campomanes? ¿Crees que parecen hermanas?