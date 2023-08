Fabián Chávez dice por qué Angelique Boyer lo rechazó aunque la tenía “comiendo de su mano”

“Porque cuando le dije a una de ellas, estábamos en Culiacán en una alberca, en casa del papá de Álex Speitzer, todas las chavitas sabían que yo era muy ojo alegre, entonces se juntan todas y hacen un complot para enfrentarme dentro de la alberca (…), para decir ‘a ella, a ella, a ella y a ella le tiraste la onda, ¿qué pasó?’. No bueno, me hicieron llorar y ya no les tiré la onda, después de ahí dije ‘ni aguantan nada’ y ya fuimos amigos por siempre”, sentenció.