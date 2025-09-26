Hijo de exvocalista de Los Recoditos muere un mes antes de nacer: “Me rompió el corazón”

Video Muere ‘bebé arcoíris’ de famosa actriz y “desconsolada” comparte desgarradoras imágenes de la tragedia

Samuel Sarmiento, exvocalista de Banda Los Recoditos, reveló que el bebé que esperaba junto a su esposa, Pamela Sánchez, murió un mes antes de nacer.

El cantante habló, con la voz entrecortada, acerca de cómo es que ocurrió el fallecimiento de su hija, el pasado mes de julio.

“Apenas van a ser tres meses de la pérdida de mi princesa. Mi esposa estaba embarazada, ya teníamos ocho meses de embarazo”, explicó en entrevista transmitida por ‘De primera mano’ este 25 de septiembre.

“Ya a un mes, a nada, de nacer mi princesa y lamentablemente su corazoncito dejó de latir. Fue algo que me rompió el corazón como no te imaginas”, confesó.

Samuel Sarmiento en duelo por la muerte de su hija

Con un semblante visiblemente afectado, Samuel Sarmiento abordó el dolor que atraviesa por el deceso de su nena.

“El perder un hijo, no, no tengo palabras para describirlo, la verdad. Es algo que nunca voy a superar”, manifestó.

En su duelo, el intérprete se ha mantenido unido a su pareja, Pamela Sánchez, con quien ya comparte a sus retoños, Renata y Samuel.

“Con mucho amor, muchísima paciencia. Tratando de cuidarla mucho porque no es nada fácil el perder un hijo”, comentó.

“Es algo complicado. Creo que a nadie le deseo eso. Es un dolor terrible que te inunda y te sientes ahogar, y sientes ganas hasta de morirte a veces del dolor”, añadió.

Pese a lo sucedido, el sinaloense aseveró que “mi padre Dios sabe por qué hace las cosas” y que considera que su nena ahora “es un angelito” que lo “está iluminando y guiando”.

“Quiero pensar que está en un buen lugar y pues algún día ojalá pueda reencontrarme con mi princesa”, se sinceró sobre su deseo.

Samuel Sarmiento y su esposa ya tenían el nombre de su pequeña

Samuel Sarmiento compartió que ya había acordado con su esposa el nombre de su hija: “Alana, se iba a llamar mi princesa”.