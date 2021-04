Evelyn Sicairos confirma que está embarazada justo en la Pascua: el "día perfecto"

"Los que me conocen, sintonizan, y llevan años siguiéndome saben cómo he soñado con este momento. No hay palabras para explicar este amor incomparable que ya sentimos por nuestro bebé. Gracias de antemano por todo el cariño, y buena vibra que siempre brindan a mi vida. Ahora a disfrutar esta etapa tan hermosa, ¡que ya siento es la mejor!", escribió.