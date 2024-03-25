Evaluna Montaner

Evaluna posa en bikini luciendo su pancita de embarazo y publica nueva foto de Índigo

La esposa de Camilo dejó ver lo mucho que ha crecido su pancita a un mes de haber anunciado que espera a su segundo hijo, Amaranto.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Camilo sabía que el nombre de su hijo Amaranto sería centro de críticas 

Evaluna mostró lo mucho que ha crecido su pancita de embarazo posando en bikini. Hace un mes la cantante anunció, junto con Camilo, que Amaranto estaba en camino.

Evaluna muestra su pancita de embarazo

La cantante de 26 años está en su segundo trimestre de embarazo y su pancita ya luce bastante abultada.

Evaluna causo sensación en redes sociales al mostrar imágenes de la dulce espera de su bebé, Amaranto.

La hija de Ricardo Montaner confesó que, al igual que su panza, su alegría crece cada vez más.

Además, compartió una foto nueva del pequeño Índigo.

“Hola. La panza va creciendo y la sonrisa también! Aquí unas cositas de este mes, los quiero”, detalló la cantante en el posteo, donde anunció que dirigió el último video del colombiano.

Evaluna muestra su pancita de embarazo en bikini y una foto de Índigo.
Evaluna muestra su pancita de embarazo en bikini y una foto de Índigo.
Imagen Instagram Evaluna

Evaluna espera a su segundo hijo con Camilo

Para dar la noticia de que su familia crecía, el pasado 21 de febrero Evaluna y Camilo publicaron un video en redes sociales, donde el cantante recitó un poema y mostraron el “Refugio de Índigo y Amaranto’.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote… Un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO”, escribieron los cantantes.

No pasó mucho para que la hija de Ricardo Montaner mostrara por primera vez su pancita de embarazo: un día después desfiló presumiéndola en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro.

Relacionados:
Evaluna MontanerÍndigoCamilo EcheverryFamosos

