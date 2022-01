Eugenio Derbez reveló por qué no toma alcohol: cuando era niño vivió algo que lo marcó

Un dato relativamente desconocido de Eugenio Derbez que es abstemio, es decir, no toma ni una gota de alcohol.

Los fans de la familia que hayan visto la primera temporada de ‘ De viaje con los Derbez’ recordarán que este es uno de los temas con los que el patriarca “molesta” a José Eduardo.

Por un lado, el joven disfruta de tomarse un par de copitas de vez en cuando y, por el otro, su padre considera que las bebidas alcohólicas son altamente nocivas, por lo que suele hacer comentarios para limitar su consumo.





Ahora, el actor y productor explicó frente a las cámaras por qué no toma “nada” de alcohol.

Eugenio Derbez contó la razón por la que no consume alcohol: su mamá influyó en su decisión

Yordi Rosado cuestionó al comediante sobre este tema y, en tono de broma, él respondió “o sea, sí (tomo) agua porque si no, me deshidrato”.

Ya con toda seriedad relató que desde pequeño ha procurado hacer lo que sus mayores le decían que estaba bien.

“De chiquito mi mamá me metió mucho la idea de ‘no, que el alcohol, las drogas (están mal)...”.



Después contó la anécdota de la primera y última vez que probó una sustancia etílica.

“Un día a los 10 años, en una boda civil de un primo, un mesero pasa de repente con unos caballitos (‘shots’) de no sé qué era, me llamó la atención. (...) Agarré uno y en cuanto lo agarro veo que por acá unos primos ‘ay, Eugenito se va a emborrachar’ y ‘jajaja’, como que me sentí el centro de atracción”.



Eso lo llevó a darle un par de tragos a su bebida, lo que le pareció muy gracioso a quienes lo rodeaban. Eventualmente, sus familiares se fueron y él se quedó con la copa a la mitad.

“Me vi a mí mismo, yo creo que desde arriba, con la copita, me fui a la cocina (...) y dije ‘¿qué estoy haciendo con mi vida? A los 10 años. Tiré lo que sobraba y ese día fue la última vez en mi vida que tomé alcohol”.



Eugenio Derbez también habló de cómo es su relación con otras personas que sí consumen alcohol.

“Había muchos amigos que se obsesionaban con ‘yo te voy a hacer tomar’, decía ‘¿por qué, carajo? Dedica tu tiempo a cosas más interesantes’”.