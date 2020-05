¿Eugenio Derbez fue 'el malo' de la película? Aislinn, Vadhir y José Eduardo lo exponen en público

Eugenio Derbez no queda bien parado en las más recientes 'precuelas' no oficiales del reality show 'De viaje con los Derbez': lo que comenzó con una serie de entrevistas reveladoras entre Aislinn, Vadhir y José Eduardo en diversos canales de YouTube, ha terminado exponiendo memorias poco decorosas que impactaron las vidas de los tres hijos mayores del productor y comediante mexicano.



Prince le aseguró a Vadhir que no fue producto de una noche de copas. Recordó que Eugenio Derbez se le pegó "como vil chicle" y duraron juntos como cuatro años: "Un año antes (de tu nacimiento), tristemente perdí a otro bebé... Fue feo, pero si no, no estarías aquí".