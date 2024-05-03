¿Eugenio Derbez lanzó zarpazo contra Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo? Esto dijo

Video José Eduardo Derbez creyó que su padrastro lo iba a dejar morir para "quedarse" con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez confesó que pensó en hacer una broma en la que involucraría a su ex Victoria Ruffo y al esposo de esta, Omar Fayad, durante el sketch político en el que participó hace unos días, pero se arrepintió.

¿Eugenio Derbez se burló del esposo de Victoria Ruffo?

Durante un reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el comediante fue cuestionado sobre la colaboración que hizo con a Rodrigo 'Champ' Sánchez, quien desde 2022 hace sketches políticos relacionados principalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"De repente me mencionó el presidente (de México), hace como una semana, algo así y de ahí surgió la idea de 'oye, ¿por qué no hacemos algo con eso?' me invitó, lo hicimos y creo que quedó muy padre", declaró en la entrevista publicada por Alán Morales en su canal de YouTube el pasado 1 de mayo.

Ahí, el patriarca de los Derbez fue cuestionado sobre si durante la comentada escena lanzó “un zapatazo al esposo de Victoria Ruffo”, Omar Fayad.

El papá de José Eduardo confesó que la idea de bromear sobre su polémica relación con la llamada ‘Queen de las telenovelas’ e involucrar al esposo de la actriz, sí pasó por su mente, pero se arrepintió.

"Fíjate que lo pensé, estábamos ahí y estuve a nada de decirle 'oye, ¿y si menciono...?' y luego dije 'no, no me vaya a meter en un problema' porque iba a mencionar 'como por ejemplo... a ese (Omar Fayad) sí, no le acepto devoluciones'", reveló.

Eugenio Derbez habla de su próximo encuentro con Victoria Ruffo

El actor también hizo frente a los comentarios que aseguraban que el baby shower que organizaron los Derbez para la bebé de José Eduardo y Paola Dalay estuvo más aburrido que el de Victoria Ruffo.

"Sí, nuestro baby (shower) fue muy más sentimental, muy emocional, muy para adentro y luego vino la otra parte de karaoke, amigos y demás, este era nada más familia, mucho más espiritual. No, no, no (me quedé con las ganas de que me invitaran)", declaró en la misma entrevista.

Respecto a la expectativa que ha causado su reencuentro con la actriz luego del nacimiento de Tessa su primera nieta en común, Eugenio describió el momento como “paranormal”.

“(El encuentro con Victoria Ruffo) ese es un fenómeno paranormal; esa sí va a ser una experiencia paranormal. Nos vamos a tener que juntar y vernos. Ni modo que no. Estense pendientes porque va a estar muy bueno", dijo.