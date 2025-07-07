Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se envían románticos mensajes en medio de rumores de separación

Video "Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo están de fiesta por su 13º aniversario de bodas. La pareja celebra esta fecha en medio de rumores de separación y con emotivos mensajes en redes sociales.

Eugenio Derbez dedicó románticas palabras a su esposa: "Dicen que el 13 es de mala suerte, pero cumplir 13 años casado contigo me hace el hombre más suertudo del mundo". El comediante acompañó su mensaje en Instagram con imágenes que evocan momentos felices de su boda y de la pedida de mano, usando el hashtag "#13ycontando".

Alessandra Rosaldo no tardó en responder con igual cariño en su propia cuenta, revelando la profundidad de su unión: "13 años de casados, 19 años juntos y contando..!"1. La cantante y actriz expresó su gratitud por "tantos años de amor incondicional, viajes increíbles, aventuras, momentos hermosos, sueños hechos realidad y un par de lágrimas en el camino". Concluyó su mensaje con un "Te amo infinito @ederbez ¡Feliz Aniversario!".

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se dedicaron románticos mensajes. Imagen Alessandra Rosaldo/Instagram

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo separados?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han enfrentado rumores de una ruptura desde junio pasado por una supuesta infidelidad de él.

La especulaciones se intensificaron a finales del mes, cuando Mhoni Vidente afirmó que Eugenio Derbez y Alessandra supuestamente "llevan años separados", desatando una nueva ola de comentarios y preguntas sobre la relación de la pareja.

El padre de Aislinn Derbez fue el primero en referirse a la supuesta separación y lo hizo con su carácterístico sentido del humor: "Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México, yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar y a la siguiente semana otra vez nos separamos y así porque estamos continuamente trabajando", afirmó en entrevista con Sale el sol, transmitada el pasado 30 de junio.

Alessandra también negó los rumores y señaló que no sabe si esta es "la décima ocasión" en que surge la especulación de que estaría separada de Derbez

"He de señalar que en esta ocasión le han agregado salsita, este sabor, sazón", afirmó en entrevista para Despierta América, transmitida el 1 de julio, cuando le mencionaron que la presunta separación habría ocurrido por una infidelidad.

Rosaldo compartió su estrategia personal para hacer frente a este tipo de situaciones, enfatizando que "uno tiene que aprender a no poner atención en las cosas que no te suman". Subrayó la importancia de saber manejar estos rumores, ya que, si no se gestionan adecuadamente, "te tambalean" y "terminan matrimonios".

La historia de amor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

La historia de amor de la pareja inició en 2006, durante un viaje a Canadá donde grababan un capítulo de la serie Vecinos, dirigida por Derbez y en la que Rosaldo actuaba. Fue en este escenario donde su relación comenzó a florecer.

Tras seis años de noviazgo, la pareja se casó el 7 de julio de 2012 en la Ciudad de México.