Famosos

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se envían románticos mensajes en medio de rumores de separación

La pareja pareció dejar atrás las especulaciones de una ruptura con emotivas publicaciones de aniversario. Recientemente, Eugenio Derbez admitió que actualmente "sí viven separados" y aclaró la razón.

Univision picture
Por:Univision
Video "Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo están de fiesta por su 13º aniversario de bodas. La pareja celebra esta fecha en medio de rumores de separación y con emotivos mensajes en redes sociales.

Eugenio Derbez dedicó románticas palabras a su esposa: "Dicen que el 13 es de mala suerte, pero cumplir 13 años casado contigo me hace el hombre más suertudo del mundo". El comediante acompañó su mensaje en Instagram con imágenes que evocan momentos felices de su boda y de la pedida de mano, usando el hashtag "#13ycontando".

PUBLICIDAD

Alessandra Rosaldo no tardó en responder con igual cariño en su propia cuenta, revelando la profundidad de su unión: "13 años de casados, 19 años juntos y contando..!"1. La cantante y actriz expresó su gratitud por "tantos años de amor incondicional, viajes increíbles, aventuras, momentos hermosos, sueños hechos realidad y un par de lágrimas en el camino". Concluyó su mensaje con un "Te amo infinito @ederbez ¡Feliz Aniversario!".

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se dedicaron románticos mensajes.
Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se dedicaron románticos mensajes.
Imagen Alessandra Rosaldo/Instagram

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo separados?

Más sobre Famosos

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?
1 mins

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood
3 mins

Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Univision Famosos
Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida
2 mins

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años
2 mins

Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años

Univision Famosos
¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?
2 mins

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?

Univision Famosos
¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer
1 mins

¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer

Univision Famosos
Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”
1 mins

Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”

Univision Famosos
¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante
2 mins

¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir
1:24

Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir

Univision Famosos

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han enfrentado rumores de una ruptura desde junio pasado por una supuesta infidelidad de él.

La especulaciones se intensificaron a finales del mes, cuando Mhoni Vidente afirmó que Eugenio Derbez y Alessandra supuestamente "llevan años separados", desatando una nueva ola de comentarios y preguntas sobre la relación de la pareja.

El padre de Aislinn Derbez fue el primero en referirse a la supuesta separación y lo hizo con su carácterístico sentido del humor: "Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México, yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar y a la siguiente semana otra vez nos separamos y así porque estamos continuamente trabajando", afirmó en entrevista con Sale el sol, transmitada el pasado 30 de junio.

Alessandra también negó los rumores y señaló que no sabe si esta es "la décima ocasión" en que surge la especulación de que estaría separada de Derbez

"He de señalar que en esta ocasión le han agregado salsita, este sabor, sazón", afirmó en entrevista para Despierta América, transmitida el 1 de julio, cuando le mencionaron que la presunta separación habría ocurrido por una infidelidad.

PUBLICIDAD

Rosaldo compartió su estrategia personal para hacer frente a este tipo de situaciones, enfatizando que "uno tiene que aprender a no poner atención en las cosas que no te suman". Subrayó la importancia de saber manejar estos rumores, ya que, si no se gestionan adecuadamente, "te tambalean" y "terminan matrimonios".

La historia de amor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

La historia de amor de la pareja inició en 2006, durante un viaje a Canadá donde grababan un capítulo de la serie Vecinos, dirigida por Derbez y en la que Rosaldo actuaba. Fue en este escenario donde su relación comenzó a florecer.

Tras seis años de noviazgo, la pareja se casó el 7 de julio de 2012 en la Ciudad de México.

El amor entre Eugenio y Alessandra se consolidó aún más con la llegada de su primera hija en común, Aitana, quien nació en 2014.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD